推薦人選留任蔣萬安市府？柯文哲：每個局長都很優秀

國民黨台北市長當選人蔣萬安今（5）日上午率交接團隊，拜會台北市長柯文哲共同展開「台北市政交流暨交接討論會」。蔣萬安、柯文哲會後受訪分別被問到，是否會沿用柯市府局長？柯文哲是否有推薦人選？蔣先回答說，他用人唯才，不管在哪個崗位都會極力徵詢。而柯則直言，他們每個局長都很優秀，但是否留任要看個人意願。
記者翁子竣／台北報導
外傳國民黨立委林奕華、前高雄市副市長李四川、台北市議員王浩等人被欽點為未來台北市副市長人選，蔣萬安今受訪先回應，市府內閣成員都非常重要，都是不可或缺的齒輪且環環相扣；整個徵詢過程中都很慎重，也相信市民希望未來市政推動能有感、有效率。蔣強調他用人原則就是專業品格、用人唯才，會持續堅持此原則，並徵詢廣大人才，人選在適當時機且確定後，就會完整說明。
媒體追問，現傳出柯市府交通局、都發局及工務局長都會留任？柯文哲是否有推薦人選？蔣萬安重申，徵詢人才過程要盡量聽取各方意見，有好人才就會繼續爭取，不管在地方或中央哪個崗位，「我們都會極力徵詢了解」，希望未來市府內閣成員，大家能共同組建廉能有效率的政府，未來市政推動不只讓市民有感，同時也要有溫度及同理心。柯文哲則回，「對我來講每一個局長都很優秀，但要看個人意願啦。」
至於小內閣人事何時能確定？蔣萬安回應，若大家有煮飯經驗，不能把鍋蓋一直掀開，一定是飯要煮好，甚至等久一點再把鍋蓋掀開，飯才會香。此話一出，也讓一旁的柯文哲不禁哈哈大笑。