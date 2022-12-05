最適合退休人士居住　泰國在東協國家排名第一

泰國悠閒的生活步調、便宜的物價水準、高品質的觀光景點，不僅受到世界各國遊客，更是退休人士移居的首選。近來泰國被選為全球最佳國家第28名，以及全球退休後最宜居國家第19名，在東協國家中排名第一，讓當地政府相當振奮，泰國的好終於獲得肯定。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）找來17000多名消費者，根據各國文化影響力、文化遺產、歷史遺跡、商業環境、社會及生活水平等，選出2022年全球最佳國家，前三名分別是瑞士、德國、加拿大，泰國排名第28名。而在2022年全球最適合退休後居住的國家中，泰國名列第19名，比前一年進步1名，也是東協排名最好的國家。這個排行榜的指標是生活品質、稅率、民眾友好、氣候、公共衛生、生活成本等，綜合以上條件的分數後所發布的排行榜。泰國政府強調，泰國人民友善、氣候宜人、天然資源豐富，而且經濟潛力十足，是外國遊客觀光旅遊甚至是定居的首選之一。泰國也在2022年9月起推出「長期居留簽證」，希望能夠吸引更多有錢人及擁有專業能力的外國人在泰國長期居留。影／亞洲版「東方快車」在泰國！台灣女孩曝奢華晚宴疫後出國要飛哪？旅行業親曝「泰國旅遊現況」：秒贏日本泰國頂級富豪家族超美長媳 千億身價卻低調內斂引關注泰國中部佛寺成毒窟 僧侶毒檢未過全遭解職