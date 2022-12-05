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露天溫泉、飯店看起降！羽田機場複合商場2023開業

▲「泉天空之湯 羽田機場」為機場飯店的露天溫泉，有飽覽東京都心的室內湯池，包括天然溫泉、碳酸泉、按摩池等設備的浴池供旅客喜好做選擇。（圖／業者提供）
▲「泉天空之湯 羽田機場」為機場飯店的露天溫泉，有飽覽東京都心的室內湯池，包括天然溫泉、碳酸泉、按摩池等設備的浴池供旅客喜好做選擇。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

直通羽田機場國際航班起降的第3航廈的複合式商業設施「HANEDA AIRPORT GARDEN」，預計於2023年1月全面營業，設施其中最具話題性的就是將成為日本大規模的機場飯店，更迷人亮點是飯店設置展望天然溫泉，可以邊泡溫泉，邊欣賞飛機起降，天氣晴朗還有機會遠眺富士山。

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連結羽田機場的新複合式商業設施「HANEDA AIRPORT GARDEN」，進駐2間機場飯店、露天溫泉，以及融合各地名產、餐廳、雜貨等60多家店舖商店街，還有通往東京及其他觀光景點的巴士轉運站，整個設施貼心地帶給旅客食衣住行上的高度便利性。
 
其中進駐「VILLA FONTAINE PREMIER 羽田機場」、「VILLA FONTAINE GRAND 羽田機場」兩種不同等級的飯店設施，預計在今年12月21日開業。總客房數約1,717間，也將成為日本最大的機場飯店。
 
備有6種房型共160間客房的最高級品牌「VILLA FONTAINE PREMIER 羽田機場」，全房型均可欣賞多摩川的河景景觀，寬敞的房間配上開放感十足的景色，提供最高雅舒適的住宿環境。

▲共160間客房的最高級品牌「VILLA FONTAINE PREMIER 羽田機場」，全房型均可欣賞多摩川的河景景觀。（圖／業者提供）
▲共160間客房的最高級品牌「VILLA FONTAINE PREMIER 羽田機場」，全房型均可欣賞多摩川的河景景觀。（圖／業者提供）
 
另外，「泉天空之湯 羽田機場」為機場飯店的露天溫泉，有飽覽東京都心的室內湯池，包括天然溫泉、碳酸泉、按摩池等設備的浴池供旅客喜好做選擇，另外賣點十足的露天溫泉則使用「美人湯」，可享受飛機燈光點綴的浪漫景緻外，在男湯「銀翼之湯」有機會可以一睹飛機起降的英姿，若於女湯「富士見之湯」，天氣晴朗時則能遠眺富士山。
 
該24小時營業的溫泉設施預計於今年12月21日開幕，上述飯店住客與一般旅客皆可使用。由於與機場直通，海外的旅客也能輕鬆體驗日本特有的溫泉文化，在此除了可以體驗溫泉、三溫暖、岩盤浴的溫浴設施之外，還可同時享受肌膚保養或美食等服務。
 
還有約60多間商店所構成的購物專區，將提供日本各地名產、旅遊周邊商品、服飾、雜物等商品。另外，飯店內的餐廳區以及美食街，也將進駐約20多間餐飲店家，提供各種美食供旅客解饞，預計於2023年1月開業，屆時旅客可走在融合日本風情的特色商店街內，選購伴手禮，或享用特色美食、甜點，好好把握搭機前後的美好購物時光。

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