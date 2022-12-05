2022香港創新科技國際發明展　台灣獲9金6銀4銅

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台中科技大學智慧生產工程系教授張源修團隊，發明「室內型智慧農水產養殖系統」，以永續糧食概念，結合全球首創結合農產及水產，與家庭廚餘蚯蚓堆肥的室內型智慧農場裝置，利用魚菜共生技術結合家庭廚餘有機堆肥，確保農作物不受化學物污染，再結合各式感測器和AIoT物聯網技術，加入養殖環境異常偵測與警示功能。
中華創新發明學會表示，該發明除了可減少家庭廚餘廢棄物、水資源的浪費，更能即時提供給用戶相關數據，可控制的環境種植農作物及養殖水產。並且可以將日常產生的廚餘經過脫水乾燥，再經蚯蚓處理後轉化形成有機堆肥，以減少農藥化學物的使用，獲得金牌肯定。
樹德科技大學生活產品設計系教師陳文亮與陳美綺師生團隊，以「便攜式用餐工具」作品，獲得金牌。該作品為具書本造形的摺紙餐具及調味品等組合式的工具書，可放置於櫥櫃上，方便收納及易攜帶、減少空間占用，紙張或木竹製成可分解回收。書本內頁附有料理知識與注意事項、旅行景點介紹等資訊，讓使用者可閱讀增添知識。郊外烤肉及野餐時，也可提供摺紙樂趣，兼具實用性、便利性、趣味性、環保性。
光仁中學國中部科學組江明岳師生團隊發明的「非人體接觸感知漏電斷路與警示的安全裝置」，同樣獲得金牌。江明岳表示，電器漏電導致人們碰觸感電的傷亡事件頻傳，因此法規規定電器必須加裝漏電斷路器。該發明搶先一步，在電器外殻漏電時，電器即能自行斷電，且在人靠近時，用語音示警，讓電器使用更加安全，以利於後續安全處理。因目前市場上無此項功能裝置，此作品獲得金牌獎。
中華創新發明學會指出，此次除了學界表現亮眼外，業界同樣表現不俗，葡萄王生技（股）公司參加作品「有效改善憂鬱之發酵乳桿菌GKF3」，自新竹販售的傳統醃製發酵高麗菜中，分離出新穎性益生菌GKF3，於動物實驗中可見因受禁錮而憂鬱的老鼠腦中下降的血清素，在食用GKF3後，其腦中能大量提升逾200%的血清素與多巴胺，且能顯著降低血液中發炎因子，此作品也獲得金牌。
其它金獎作品還包括，實踐大學食品營養與保健生技學系林昱文師生團隊，以作品「複頻超音波優化鳳梨滲透脫水加工程序之方法」提高食品加工的經濟效益；國立雲林科技大學化材系吳知易師生團隊研發「以聚(2,7-雙(咔唑-9-基)-9,9-螺雙芴和PEDOT組成高顏色深淺對比和快速變色之雙層電致變色元件」；集光環能開發公司工程師陳禹文的「雙轉動軸向承載裝置及其追日型太陽能裝置」。