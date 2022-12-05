巷仔內／默許台日韓研製巡弋飛彈　美國打什麼算盤？

2022香港創新科技國際發明展　台灣獲9金6銀4銅

▲樹德科技大學師生團隊，以「便攜式用餐工具」作品，獲得金牌，該作品為具書本造形的摺紙餐具及調味品等組合式的工具書。（圖／中華創新發明學會提供）
▲樹德科技大學師生團隊，以「便攜式用餐工具」作品，獲得金牌，該作品為具書本造形的摺紙餐具及調味品等組合式的工具書。（圖／中華創新發明學會提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022第9屆香港創新科技國際發明展於11月30日至12月2日舉行，本次共有來自美國、泰國、韓國等7國參加，日前傳回捷報，台灣代表團共獲9金6銀4銅，其中以永續議題當道，台中科技大學團隊創新「室內型智慧農水產養殖系統」、樹德科技大學團隊設計「便攜式用餐工具」等皆獲金獎。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華創新發明學會與香港貿易發展局合作，藉由香港貿發局的展覽平台，推廣台灣創新發明優秀作品至全球，每年吸引各國發明家共襄盛舉。中華創新發明學會執行長吳智堯表示，本屆發明展以永續議題當道，與ESG議題再結合數位科技相關的作品較易脫穎而出。

台中科技大學智慧生產工程系教授張源修團隊，發明「室內型智慧農水產養殖系統」，以永續糧食概念，結合全球首創結合農產及水產，與家庭廚餘蚯蚓堆肥的室內型智慧農場裝置，利用魚菜共生技術結合家庭廚餘有機堆肥，確保農作物不受化學物污染，再結合各式感測器和AIoT物聯網技術，加入養殖環境異常偵測與警示功能。

中華創新發明學會表示，該發明除了可減少家庭廚餘廢棄物、水資源的浪費，更能即時提供給用戶相關數據，可控制的環境種植農作物及養殖水產。並且可以將日常產生的廚餘經過脫水乾燥，再經蚯蚓處理後轉化形成有機堆肥，以減少農藥化學物的使用，獲得金牌肯定。

樹德科技大學生活產品設計系教師陳文亮與陳美綺師生團隊，以「便攜式用餐工具」作品，獲得金牌。該作品為具書本造形的摺紙餐具及調味品等組合式的工具書，可放置於櫥櫃上，方便收納及易攜帶、減少空間占用，紙張或木竹製成可分解回收。書本內頁附有料理知識與注意事項、旅行景點介紹等資訊，讓使用者可閱讀增添知識。郊外烤肉及野餐時，也可提供摺紙樂趣，兼具實用性、便利性、趣味性、環保性。

光仁中學國中部科學組江明岳師生團隊發明的「非人體接觸感知漏電斷路與警示的安全裝置」，同樣獲得金牌。江明岳表示，電器漏電導致人們碰觸感電的傷亡事件頻傳，因此法規規定電器必須加裝漏電斷路器。該發明搶先一步，在電器外殻漏電時，電器即能自行斷電，且在人靠近時，用語音示警，讓電器使用更加安全，以利於後續安全處理。因目前市場上無此項功能裝置，此作品獲得金牌獎。

中華創新發明學會指出，此次除了學界表現亮眼外，業界同樣表現不俗，葡萄王生技（股）公司參加作品「有效改善憂鬱之發酵乳桿菌GKF3」，自新竹販售的傳統醃製發酵高麗菜中，分離出新穎性益生菌GKF3，於動物實驗中可見因受禁錮而憂鬱的老鼠腦中下降的血清素，在食用GKF3後，其腦中能大量提升逾200%的血清素與多巴胺，且能顯著降低血液中發炎因子，此作品也獲得金牌。

其它金獎作品還包括，實踐大學食品營養與保健生技學系林昱文師生團隊，以作品「複頻超音波優化鳳梨滲透脫水加工程序之方法」提高食品加工的經濟效益；國立雲林科技大學化材系吳知易師生團隊研發「以聚(2,7-雙(咔唑-9-基)-9,9-螺雙芴和PEDOT組成高顏色深淺對比和快速變色之雙層電致變色元件」；集光環能開發公司工程師陳禹文的「雙轉動軸向承載裝置及其追日型太陽能裝置」。

遠東科大2022高雄國際發明暨設計展獲4金3銀2銅

台灣之光 紅崴科技集團獲韓國首爾國際發明展大會首獎

遠端看診夯！結合AI鏡頭就能測心率　學生國際發明展奪金

國際發明展奪160面金牌　教育部次長接見獲獎學生

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀