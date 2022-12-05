批民進黨陷黑金質疑無力反駁 蔣萬安：一再狡辯與迴避
國民黨台北市長當選人蔣萬安今（5）日上午，前往台北市政府拜會台北市長柯文哲進行市政交流。由於正值北市第三選區立委補選，民進黨候選人吳怡農連日遭國民營緊咬與黑金勢力牽連，導致民進黨連帶捲入爭議當中。對此，柯文哲會後受訪未明確回應，還反問媒體怎麼老是問他民進黨的問題。而蔣萬安則批，民進黨面對質疑已無力反駁，只是一再狡辯和迴避。
記者翁子竣／台北報導
媒體問到，民進黨黑金爭議不斷，前國策顧問黃承國更不斷被點名，怎麼看黑文化介入政治？柯文哲先是反問，「奇怪...為什麼老是問我民進黨的問題，應該去問民進黨」；媒體追問，因為你過去跟民進黨很熟，柯又回，「為什麼你不5年前問我？算了算了...不要問我不想回答的問題好不好」。蔣萬安則回應，民進黨現在面對各方黑金質疑，其實他們無力反駁，也只是一再狡辯與迴避，民眾都看在眼裡。
至於國安局長陳明通擔任台大國發所所長期間，桃園市長鄭文燦、前新竹市長林智堅論文接連被爆抄襲。柯文哲說，回答這題他不用台北市長與政治人物，而是純粹用台大教授立場回答，他從頭到尾態度都很清楚，同一個老師這麼多學生抄襲，這是老師的問題，但為何整個學院審查系統失靈？他直言，「這是高等教育的危機。」
蔣萬安表示，學術倫理絕對不能被侵犯，尊重台大審查結果，同樣學校也應該審酌學位頒發過程中，審查制度是否出了問題？包括指導教授審查頒發學位，當中有無任何缺失？其實都應該好好來檢討，以維護學術倫理與品質。