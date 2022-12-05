許慧欣46歲了！神正近照曝光 粉絲激動：大家都很想妳
「白雪歌姬」許慧欣（eVonne）2002年在樂壇初試啼聲，憑仙氣長相、甜美嗓音一炮而紅，拿下第14屆金曲獎最佳新人，2013年，她嫁給小3歲、身家10億塑膠小開Dennis，誕下1女，此後便定居美國，淡出演藝圈。近日親妹妹許嘉凌（Ivy）二度出閣，許久沒拋頭露臉的eVonne近貌曝光，網友大感驚喜，讚歎女神風采依舊，凍齡功力了得。
娛樂中心／綜合報導
許嘉凌3日在粉專分享再婚喜訊，透露16年前在台北連鎖披薩自助餐廳被老公搭訕，沒想到，兩人竟然有共同朋友，彼此進而從普通朋友、摯友變成夫妻，「他始終善良、忠誠又無厘頭、像個書呆子也關懷他人，他是我所認識最美麗的男人，很幸運能擁有他成為我永遠的人。」
隨文附上多張海島婚禮現場照，其中一張格外引人矚目，許嘉凌和姊姊許慧欣在海邊的造型舞台上合影，eVonne緊緊牽著妹妹的手，內心的激動、喜悅和不捨溢於言表，今天過46歲生日的她，招牌雪白膚色、精緻五官和出眾氣質幾乎零變化，Ivy寫下：「姊妹。」eVonne低調按讚貼文，給妹妹新婚祝福。
網友看到許慧欣近照，欣喜萬分，紛紛留言：「姐姐超久沒出現的，一樣漂亮」、「啊啊啊啊啊！許慧欣！想念」、「兩個仙女」、「台灣的粉絲很想念你們」、「姐姐唱歌太好聽了」！聲聲期盼eVonne能有機會再發片、重返歌壇。（編輯：楊穎軒）