江澤民遺體「不給瞻仰」！專家分析習近平拒辦告別式原因

中國如牢籠！5億監視器、電動車傳數據　習造數位極權國

▲中國設置了5.4億個監視攝影機。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國設置了5.4億個監視攝影機。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近來中國多地爆發以白紙為象徵的反封控抗議潮，引起全球矚目，不過與此同時，各地也傳出消息指出，部分參加街頭抗議的人士遭到警方逮捕，還曾發生上海等地的公安在地鐵和街道上翻查路人手機，展露出中國當局監視人民的行動。不過有外媒報導指出，中共在全國設下天羅地網，設置了5.4億個監視攝影機，並且透過WiFi偵測器秘密監控內容流量、IP位址，就連電動車都成為了監管工具，每30秒將各項行車數據回傳給政府單位。種種跡象顯示，中國的科技宛如變成了習近平的秘密警察，用來監控、鎮壓異端份子。

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根據英國《泰唔士報》刊登從威廉斯（Ian William）新書《The Fire of the Dragon: China’s New Cold War》擷取的文章，提到了中國監控人民的方式，指出在中國除了毫無自由之外，人民的生活也赤裸的攤在陽光下。

文章稱，雖然習近平不排除動用武力鎮壓異議人士，但「使用了毛澤東也意想不到的工具」，在網路空間進行監控，進而打造出一個21世紀的數位極權國家。文章提到，根據安全研究公司Comparitech分析，中國設置了5.4億個監視攝影機，比起世界上任何一個國家還多，世界監控最嚴密的8個城市都在中國。

中國藉由監視攝影機，結合人臉辨識軟體、走路方式，以此辨別民眾。另外還有驚人的情緒系統，不僅學校能能透過此系統分辨學生的行為是高興、難過、生氣，中共還研究微表情技術，來鑑別民眾對黨的忠誠度。

中國更將網路審查作為控制民眾的手段一隻，防火長城讓民眾被杜絕在國外社交平台之外，與此同時，中國也在交通樞紐廣設WiFi偵測器，秘密滲透網路內容流量、手機以及其他設備的IP位址，以識別所有者。

另外，中國電動汽車產業搶佔世界領先地位，但電動汽車必須每30秒向中國政府發送數據，包括汽車的位置、方向和速度。文中指出，最終的監控工具很可能就是數位人民幣，將會提供中國政府前所未有的海量數據。

作者威廉斯認為，過去東德在鼎盛時期被視為世界上最先進的監視國家，而習近平治理下的中國，將數位科技作為秘密武器，也展現習近平統治中國獨裁的雄心。但威廉斯同時警告，多疑的東德十分脆弱，不僅崩潰，史塔西（秘密警察機構）及其監視設備的最終也走向失敗，卻無遇見柏林圍牆倒塌和自己的滅亡。

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