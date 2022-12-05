薔薔指控無尊「對助理開黃腔」 還讓她在心儀對象前出糗
中天綜合台節目《小明星大跟班》明（6）日晚上10點播出「一點小事情就爆氣！你的情緒控管真的有問題」，藝人無尊對於薔薔會莫名爆氣感到無奈：「她看到我就很容易生氣，她帶一個男生來吃飯，聊著聊著氣氛有點尷尬，我就講笑話炒熱氣氛，對方也笑得很開心，可是她從頭到尾都臭臉說『不要講爛笑話，降低我的格調』。」
記者侯家瑜/綜合報導
薔薔則解釋是因為無尊害她在心儀的對象面前出糗：「我請他幫我做球，結果他拿鬼椒來整我，那個味道連喝水都沒辦法壓下去，我鼻涕都噴出來，整個人非常狼狽，男生之後也沒跟我聯絡。」但無尊卻不以為意，氣得薔薔再翻舊帳：「他還把我助理弄離職，你們知道培養一個新人多難嗎？就因為你對人家開黃腔！」無尊則解釋當時只是誇讚助理很漂亮而已。
無尊要抱怨的事還不只一樁：「前段時間她情緒起伏很大，那天我本來要請她吃飯，發現身上現金不夠，店家又沒辦法刷卡，我說妳先出，我再去領錢給妳，她就說『你是不是要騙我的錢？我的錢已經夠少了，每個朋友都要占我便宜』，講一講，她眼角就有淚光。」
薔薔覺得被朋友背叛很受傷：「我之前出事，就是因為對朋友不計較，我認為我是照顧朋友的，但他們把利益建立在友情之上，10幾年的朋友連工作都要A我的錢、拿我的公關品去變賣，現在還要告我跟我拿錢，所以我這幾個月變得很敏感，開始懷疑身邊的人。」她越講心情越低落：「我已經大方到東西被人家掏空、公司差點倒閉，你竟然跟我說『妳很小氣、很計較』，這點傷到我。」