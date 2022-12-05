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世足熱潮／看球10大熱門點心！炸雞只排第二　冠軍CP值高

▲今年在卡達盛大開踢！緊張刺激的賽事讓不少球迷熬夜追世界盃足球賽，網路調查10大人氣配球賽點心排行也出爐。（示意圖／取自unsplash）
▲今年在卡達盛大開踢！緊張刺激的賽事讓不少球迷熬夜追世界盃足球賽，網路調查10大人氣配球賽點心排行也出爐。（示意圖／取自unsplash）

記者張志浩/綜合報導

風靡全球的世界盃足球賽，今年在卡達盛大開踢！緊張刺激的賽事讓不少球迷熬夜追比賽，而看球賽免不了要搭配好吃的點心解解嘴饞，對此《DailyView網路溫度計》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤3個月網友熱議的「看球賽必備點心」，盤點全台網友最愛的10大「球賽點心」；而營養師也針對排行榜給出建議，讓民眾能「開心看球不發胖」。

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觀察網友針對「看球必備的點心」的討論，「麵包」成為網友熱議的食物之一，由於麵包容易取得，不管是超商或是賣場都有販售，加上方便攜帶，隨手一抓就能放進包包帶著走，吃完也有飽足感，網友大推法國麵包，不僅比潛艇堡的份量還要大，還有多種口味可選，而且只要一個便當的價錢，直言「看球吃算是十分實惠」。

▲ 月底省錢免吃土，7-11多花10元就能多買一個麵包，全家則有Picard可頌即期品出清，平均單個12元。（圖／記者黃韻文攝）
▲ 麵包容易取得，不管是超商或是賣場都有販售，加上方便攜帶，隨手一抓就能放進包包帶著走，吃完也有飽足感。（圖／記者黃韻文攝）
說到看球賽必備的點心，當然也少不經典美食「炸雞」，不少連鎖速食店與韓式炸雞店都紛紛推出組合餐優惠，有網友就說「看球賽配炸雞+啤酒最對味」，也有人表示每次去洲際棒球場，中場休息都會去買「美味炸雞配球賽」。而喜愛吃甜食的網友則不能錯過「蛋糕」，甜甜的蛋糕適合飯後享用，也有餐飲集團推出杯子蛋糕組合，讓網友可以揪人在家一邊看球賽一邊享用。而同樣是甜食的「冰淇淋」也成為看球賽搭配的熱門點心，夏天球場氣溫悶熱，而冰淇淋最能消暑，不少人都會帶一支冰淇淋一起看球賽。

此外，網友也大推球賽配「烤肉」，其中特別適合節奏相對較慢的棒球比賽，像是台灣某些棒球場就設有烤肉席，不僅配有整套烤肉用具，甚至提供烤肉食材，增添不少看球樂趣，曾體驗過烤肉席的網友就分享「肉質還不錯，值得推薦」，引不少人直呼「雙重享受一次滿足」、「邊看球賽邊烤肉也太chill」。

而針對排行榜，營養師廖欣儀表示，麵包、炸雞、蛋糕等皆屬於澱粉類跟醣類，食用上飽足感較慢，讓人喜歡搭配球賽吃可想而知，但當心體重也會直線飆升。不過若真的想吃宵夜，選擇「蛋白質和纖維類」的食物仍是較好的選項，例如滷味可多點蔬菜、肉類，嘴饞就吃海苔、蒟蒻等，排行第4的水果也是不錯的選擇，但血糖控制不佳者要注意，建議吃半碗至一碗，再搭配白開水即可。

廖欣儀也提醒，若前一晚宵夜吃比較重鹹的食物，建議不只食用時要搭配水，隔天起床後也要多喝水幫助鈉的排泄，才不會發生水腫的情況，而增加運動量也是幫助代謝的良好選擇，尤其是有氧運動，因為流汗也可以讓鈉等物質跟著排出；此外，若因為追比賽宵夜真的不慎吃太多，往後1~2日，民眾也可以考慮進行像是168等「輕斷食」的方式，才不會讓身體負擔過大。


▲（圖／網路溫度計提供）
▲網友10大看球賽必備的點心（圖／網路溫度計提供）

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