世足熱潮／看球10大熱門點心！炸雞只排第二　冠軍CP值高

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說到看球賽必備的點心，當然也少不經典美食「炸雞」，不少連鎖速食店與韓式炸雞店都紛紛推出組合餐優惠，有網友就說「看球賽配炸雞+啤酒最對味」，也有人表示每次去洲際棒球場，中場休息都會去買「美味炸雞配球賽」。而喜愛吃甜食的網友則不能錯過「蛋糕」，甜甜的蛋糕適合飯後享用，也有餐飲集團推出杯子蛋糕組合，讓網友可以揪人在家一邊看球賽一邊享用。而同樣是甜食的「冰淇淋」也成為看球賽搭配的熱門點心，夏天球場氣溫悶熱，而冰淇淋最能消暑，不少人都會帶一支冰淇淋一起看球賽。
此外，網友也大推球賽配「烤肉」，其中特別適合節奏相對較慢的棒球比賽，像是台灣某些棒球場就設有烤肉席，不僅配有整套烤肉用具，甚至提供烤肉食材，增添不少看球樂趣，曾體驗過烤肉席的網友就分享「肉質還不錯，值得推薦」，引不少人直呼「雙重享受一次滿足」、「邊看球賽邊烤肉也太chill」。
而針對排行榜，營養師廖欣儀表示，麵包、炸雞、蛋糕等皆屬於澱粉類跟醣類，食用上飽足感較慢，讓人喜歡搭配球賽吃可想而知，但當心體重也會直線飆升。不過若真的想吃宵夜，選擇「蛋白質和纖維類」的食物仍是較好的選項，例如滷味可多點蔬菜、肉類，嘴饞就吃海苔、蒟蒻等，排行第4的水果也是不錯的選擇，但血糖控制不佳者要注意，建議吃半碗至一碗，再搭配白開水即可。
廖欣儀也提醒，若前一晚宵夜吃比較重鹹的食物，建議不只食用時要搭配水，隔天起床後也要多喝水幫助鈉的排泄，才不會發生水腫的情況，而增加運動量也是幫助代謝的良好選擇，尤其是有氧運動，因為流汗也可以讓鈉等物質跟著排出；此外，若因為追比賽宵夜真的不慎吃太多，往後1~2日，民眾也可以考慮進行像是168等「輕斷食」的方式，才不會讓身體負擔過大。