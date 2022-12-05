蔣萬安拜會交流市政　柯文哲告誡「這件事」執行最困難

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柯文哲指出，這幾年改變最多的是政治文化，北市擁有全台最優秀公務員，只要價值清楚就去執行，公務員的核心價值是正直誠信、創新卓越、開放共享與團隊合作，當中最重要的是正直誠信，團隊已習慣有話直說，面對問題是解決問題第一步。柯強調，他們在開放政府、全民參與及公開透明施政理念下，有青年事務委員會、公民事務委員會與廉政委員會，讓外面可以進來檢視北市府，清廉行政愛民愛鄉土，不以政黨利益犧牲國家利益、不以少數利益犧牲多數利益，不以短期利益犧牲長利益，這些公務員都很習慣。
有鑑於疫情日漸趨緩，柯文哲提到，2050年淨零碳排是重點項目，今年六月北市議會三讀通過北市淨零碳排管理自治條例，實行大綱每個局處已經訂好重點，「台灣要與世界接軌一定要做，重要但不急，但一定要處理。」
柯文哲也說到，北市擁有全台灣最公開透明的議員索資系統，幾乎100%開放除非涉及保密，因此這幾年北市也沒有重大弊案；至於其他項目，包括公文已99%為電子化，僅政風處蜜餞、人事處升遷等需紙張，另無現金交易、大數據中心還是要繼續進行。
柯文哲直言，「最困難的應該是財政紀律，這要很大意志力才能控制」，北市這八年來還債約570億，也處理了271億的勞健保爭議款，內部基金約減債100億元，目前北市財政狀況很好。他分析，財政紀律困難在於，大家都很想討好大眾，導致容易用錢較鬆，欠債要還還要繳利息，估算去年利息降至4億多，但因今年美國升息，財政局報告今年利息就超過9億，必須注意債務問題。
最後，針對北市重大建設，柯文哲盤點指出，有一些被中央卡住的要想辦法解決，包括台北大巨蛋、建國啤酒廠、社子島開發、大灣北段及空總。柯文哲也鼓勵蔣萬安，因為市政問題很繁雜，「只要想著要留下什麼給下一代，這樣努力去做就可以了」，常遇到很多市政爭議，但他每次都問一句話，若50年後回來看現在，應該怎麼做決定每次講這句話？答案就會很清楚，理性、務實且科學去做就可以了。