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莎拉布萊曼生氣了！「一棵聖誕樹」爆爭議　主辦方回應了

▲莎拉布萊曼開唱前，因為一棵聖誕樹與台北小巨蛋發生衝突。（圖／寬宏藝術提供）
▲莎拉布萊曼開唱前，因為一棵聖誕樹與台北小巨蛋發生衝突。（圖／寬宏藝術提供）

記者吳雨婕/綜合報導

莎拉布萊曼已於上個月底在日本東京開唱，這個月17日將在台北小巨蛋舉辦演唱會，沒想到卻在開唱前爆出插曲，莎拉布萊曼經紀公司震怒不已，主辦單位寬宏藝術也做出回應。

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莎拉布萊曼經紀公司爆氣的起因，是台北小巨蛋戶外廣場依照正常程序以每日4萬元租金的價格，承租給廠商擺放聖誕樹，將於本月12月12日至30日開始擺放，來呼應聖誕節的到來，不料聖誕樹上掛著卻是女性私密保養品牌，對此，莎拉布萊曼經紀公司得知訊息後，感到非常不悅，提到台北小巨蛋户外廣場擺放女性私密保養品聖誕樹廣告，會被認為有相關甚至類代言嫌疑，且天后莎拉布萊曼已年逾花甲，這樣子的聖誕樹擺設易被誤會外，而廣告品牌內容為女性私密保養品，多項的因素結合下是非常不恰當，因此強烈要求台灣主辦方向場地方表達強烈不滿及抗議。

▲莎拉布萊曼專訪。（圖／寬宏藝術提供）
▲▼莎拉布萊曼即將來台舉辦演唱會。（圖／寬宏藝術提供）
▲莎拉布萊曼將於12月來台開唱。（圖／寬宏藝術提供）
 
莎拉布萊曼演唱會主辦單位寬宏藝術就此事回覆，對於這棵聖誕樹引來如此大的爭議，已經向台北小巨蛋提出反應，但小巨蛋也是照正常程序承租給廠商，真的也是非常無奈，此外，緊接在天后莎拉布萊曼後面一天演出的50位啦啦隊女神12月18日也將於台北小巨蛋進行演出，女性私密保養品高掛在聖誕樹上也被認為有相關類代言之嫌疑，此事也與小巨蛋反應，但是台北小巨蛋卻回覆，此事按照正常承租程序進行無法取消，對此，寬宏藝術深表遺憾，只能無奈接受並與經紀公司們不斷溝通。

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