白冰冰赴南極經歷「冰火五重天」 求台人出國別做1件事
白冰冰剛結束南極之旅，馬不停蹄回工作崗位，宣傳新專輯《體會》。白冰冰到YahooTV《佼心食堂》，自嘲這陣子彷彿「冰火五重天」，因為她這趟足跡遍及南極、南美洲的里約、阿根廷，所以溫差極大，現在回來看到大家，還產生了「你們都好像企鵝」的錯覺。
記者侯家瑜/綜合報導
白冰冰認為這一輩子夠值得了，「很多同伴要吞安眠藥、暈船藥，但我完全不需要藥物，能吃、能睡又能拉。」認為唯一覺得比較不可取的，就是台灣人出國很喜歡看手錶，想知道台灣現在幾點，導致自己被時差所困，而她把這些拋諸腦後，照著自己的生理時鐘走，就算在忽冷忽熱的環境下，也維持好的健康狀態。
這趟南極旅程對白冰冰啟發甚大，但也遇到突發狀況，她提到團內有一對夫妻，因為在上船前快篩陽性，直接被丟包在「世界的盡頭」。而團內不只親友著急，大家也都在幫忙想辦法，最後導遊請他們2天後再次快篩，確認陰性後立刻再搭其他船班來會合。
出道48年，白冰冰對人生的體會非三言兩語能說盡，這次新歌〈體會〉是她親自作詞，但她對版權沒有非常嚴格，這也讓她感嘆，「在演藝圈環境如此艱難之際，還有高額版權費用等問題。」白冰冰這回在〈體會〉MV中，配合歌詞加入手語，她受到瘖啞人士啟發，因此發想出這個創意，她除了教黃子佼一起比手語外，在現場視障街頭藝人沈彥霖的伴奏下，高唱起代表作〈阿娜答〉，開心到當場手舞足蹈。