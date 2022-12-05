馬來西亞新內閣走馬上任　安華首相兼財長惹議

馬來西亞首相安華（Anwar bin Ibrahim）上星期五宣佈新的內閣成員後，12月3日帶領兩名副首相與25名部長在國家王宮向國家元首阿都拉宣誓就職。但安華此次組閣引發極大爭議，包括他任用醜聞纏身的巫統主席阿末扎希擔任副首相，以及希盟中議席最多的民主行動黨僅獲4席部長，最具影響力的財政部長一職則由安華親自兼任，也讓雜音難平。專家認為，新內閣是安華考慮了政治現實後，所做的最適安排。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
安華在11月24日宣誓就任馬來西亞第10任首相，12月2日晚間宣佈聯合政府的內閣陣容，隔日隨即宣誓就職。安華的內閣部長中，擁有31名國會議員的公正黨獲得首相及8席部長，擁有26名國會議員的巫統獲得副首相及6席部長，擁有23名國會議員的砂盟獲得副首相及5席部長職位，令人訝異的是，擁有40名國會議員的民主行動黨，只獲得4席部長職位，讓該黨支持者難以接受
對此，民主行動黨秘書長陸兆福召開記者會向支持者說明，他強調行動黨對安華完全支持。他表示，早在安華11月22日尚未就任首相時，行動黨已表達無條件支持安華任相的承諾，「火箭（行動黨代號）不當安華任相絆腳石。」
至於安華兼任財政部長一事，安華面對記者詢問時表示，「我不想兼任財長，但我要給本地商家和外資信心，在剛起步的階段，先讓我兼任財長，之後再交給成熟的團隊，也就是財政部秘書長和公務員，以及不會加重政府財務負擔的顧問團來幫助我。」
此外，貪污醜聞不斷的巫統主席阿末扎希擔任副首相，專家認為是安華為了確保政府穩定，不得不為的無奈之舉，「如果阿末扎希不當副首相，巫統可能四分五裂......最後聯合政府就會倒台。」