范瑋琪爸爸失足猝逝！姊妹淘大小S悲痛發聲：R.I.P
歌手范瑋琪人生遭逢鉅變，上個月100歲的奶奶甫離世，75歲爸爸昨（4）日凌晨不慎失足跌倒，傷及頭部，送醫搶救後宣告不治，接連兩位親人過世，令粉絲相當心疼，目前處於離婚風暴的閨密大S悲痛發聲「R.I.P」，希望范爸爸一路好走，沉默多日的小S，也以「你已經在天堂了吧」，為長輩離世致哀。
記者江芷稜/綜合報導
大小S和黑人陳建州從小結識，交情不在話下，范瑋琪和黑人交往後，自然與她們走得近，與范曉萱、柳翰雅、MAKIYO跟吳佩慈等7人組成「7朵花」姊妹淘，在娛樂圈相當出名。結果范瑋琪生產後，改和梁靜茹等名媛另組媽媽團，小S發現自己不是范瑋琪雙胞胎兒子的唯一乾媽，讓她一度氣壞，指控范瑋琪是「雙面人」，還好閨密把話說開又恢復聯繫，經常一起練舞、聚會。
當年大小S爸爸罹癌去世，黑人陳建州曾去探病，並保證好友若需要幫忙會傾盡全力。而范瑋琪爸爸近年受帕金森氏病症所困，身體狀況大不如前，意外過世讓人措手不及，大小S即便在離婚風暴的浪頭上，仍發聲安慰閨密，顯見深厚友誼。因為小S並未表明向誰致哀，臉書竟有網友誤會她指的是前姊夫汪小菲和張蘭，得知真相後才改口「范爸爸一路好走」。