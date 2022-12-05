男星88歲爺爺陪唱2天！超狂身分曝 「第13任空軍司令」
黃號一連兩天舉辦個人首場演唱會，12月3日首場孫盛希、李哲言、高有翔、安吉、錢沛筠、廖柏雅都到場支持。4日則有陳華一起合唱，最特別的嘉賓是黃號高齡88歲的爺爺。
記者吳雨婕/綜合報導
日前公開黃號的幕後推手是新人教父李亞明，連續二場演出李亞明完全放手給黃號統籌規畫，自己則都在台下靜靜觀賞，結束後給黃號打了85分，對於才出道4個月的新人，能獨自完成90分鐘的節目，還連唱二天給予十分的肯定。4日的演唱會上，黃號的家人全員到齊，最讓黃號感動的是高齡88歲的爺爺也到現場，爺爺曾是第13任空軍總司令，他覺得爺爺很酷，在中華民國空軍網頁中介紹爺爺：「將軍溫良恭儉、平易近人，盡瘁空軍、功業彪炳，豐功著績...」所以他受爺爺的影響很深。
黃號結束為期二天的演唱會後，將開始準備人生首次的跨年演出，2022年12月31日黃號將在嘉義市立體育場「全嘉藝起來跨年晚會」與劍湖山世界「旺兔耀飛跨年晚會」獻出他首次的跨年演出，對於要站上跨年的舞台，他很難想像，畢竟之前都是在台下跟著台上的藝人倒數跨年，但目前黃號還是想用放開玩樂的心策畫二場的跨年節目，同時他今年也可以報名金曲獎新人，對於2023年充滿期待。