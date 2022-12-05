夏于喬扮「純情俏護士」酥麻叫聲 老公揪兄弟共享全看傻
喜劇電影《女優，摔吧！》由女星夏于喬、吳映潔領銜主演，並找來女神林依晨客串一角，片中夏于喬、吳映潔為詮釋AV女優，不惜犧牲色相，護士服、性感睡衣、貼身旗袍樣樣來。日前，夏于喬的導演老公林書宇與友人也進戲院支持，也令網友相當好奇，看見老婆在大銀幕上扮演AV女優會有何想法。
記者黃雅琪/綜合報導
夏于喬的導演老公林書宇，日前揪朋友一起到戲院看愛妻新作電影《女優，摔吧！》，即便戴著口罩低調支持還是被捕捉到身影，首度透過大銀幕欣賞妻子夏于喬熱情演出，林書宇在IG貼出一張宣傳用的AV光碟片照片，上面印著夏于喬身穿護士服裝的性感模樣，林書宇尷尬寫下：「這位太太，這樣好嗎？」妻子夏于喬也幽默回應：「這位先生，有任何問題請洽《女優，摔吧！》。」兩夫妻的互動幽默，形成意外閃光文。
由於電影拍攝的服裝尺度與尋常不同，夏于喬在片中飾演的AV女優「麗絲愛愛」有各種特殊裝扮，像是純情俏護士、穿著性感睡衣的人妻、水手服日本女學生、皮鞭女王、重口味手銬系列等等，還要學AV女優的酥麻叫聲「嗯嗯啊啊！」因此，身為人妻的夏于喬曾透露，拍片期間她每天回家都會向老公林書宇報備拍攝內容，但老公聽了滿頭疑問：「這部片是限制級還是輔導級？」