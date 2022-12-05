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積極回應民意！民進黨籲修《選罷法》公職排黑金槍毒

▲民進黨立院黨團拋出修改《選罷法》，計畫未來候選人要排除黑、金、槍、毒。（圖／翻攝自民進黨立院黨團臉書）
▲民進黨立院黨團拋出修改《選罷法》，計畫未來候選人要排除黑、金、槍、毒。（圖／翻攝自民進黨立院黨團臉書）

記者陳威叡／台北報導

民進黨立院黨團今（5）日召開「積極回應民意，推動公職排黑修法」記者會，強調為回應民意，拋出公職人員排黑條款，研擬修改《選罷法》，除現行法規貪污、賄選不得參選外，還將納入《組織犯罪防制條例》、《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》判刑確定者不得參選，排除黑、金、槍、毒，作為未來政治人物最低法律下限要求，也期盼其他政黨表態支持。

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幹事長羅致政指出，政府近期掃蕩黑槍、黑幫做了很多努力，行政部門進行全國大動作掃黑，包括肅槍、掃黑與緝毒，回應民意與民怨的作為，根據警政署統計今年進行5波掃黑，掃蕩的組織與人數都創下歷年新高，這部分給予認同，立法部門同時也要進行全面排黑與掃黑。

副幹事長黃世杰，民進黨團提出公職排黑條款，因現行法規僅針對貪污、賄選剝奪參選的消極資格，認為有必要提高標準，包括行政首長與民意代表等公職人員掌握權力很大，因此將參考《總統副總統選舉罷免法》及民進黨「公職候選人提名條例」規定，將納入《組織犯罪防制條例》、《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》，經判刑確定者就不得參選。

黃世杰指出，提出公職排黑條款回應民意，黨團提出相關修法，希望在委員會與院會獲得支持，讓政治更貼近民意。而民進黨對於候選人原本就有排黑條款，對政治人物也有更高的道德標準，認為修法有絕對的必要，上至立委下村里長都一並來處理。

副幹事長林靜儀則說，有些地方民眾都了解政治人物的組織與背景，也造成噤聲不敢積極參與政治活動，但公職人員不僅握有國家權力，更是要服務民眾的人，因此民進黨有責任地來提出修法，讓政治與公職人員更乾淨。

羅致政強調，民進黨立場很清楚，就是把黑、金、槍、毒排除在候選人資格中，這是未來政治人物最低法律下限要求，希望其他政黨表態支持，大家一起來好好整理政治界，至於具體條文內容，會經內部討論後提出。

對於國民黨近來加大力道批評黑道問題，羅致政指出，社會這陣子對於黑道猖獗或詐騙集團有強烈不滿，認為和民進黨九合一選舉過程不順利有關係，今日召開記者會是回應選後檢討，也是黨團內部結論之一，不全是因為國民黨的指控，且國民黨指控也並不公平。

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