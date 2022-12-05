馮容潔拍《機智》1年殺青！不捨「媽祖3人組」解散

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李星鏴（酒令）多次淚灑現場，「因為知道即將殺青，非常珍惜跟大家的相處，想起來就會想哭。」也因為演員群們每天朝夕相處，鍾岳軒說：「殺青後一定會很不習慣，因為突然沒有人發班表，也不再每天和大家見面。」他也喊話希望有機會拍《機智校園生活》實境秀，一定非常好玩。
鄭芯恩說大家朝夕相處1年多，互相扶持也彼此依賴，自己最不捨鍾岳軒、李星鏴，「因為自己容易緊張，他們總是在旁邊逗我開心。」林輝瑝表示大家在這個快節奏的環境下相處1年多，已培養很好的默契，自曝與李星鏴拍攝過程中可能有小爭執或意見不合，磨合了1年多竟然這麼快就要殺青，非常不捨，也希望大家都可以繼續朝自己目標夢想前進。
謝祖武自第三季以來加入《機智校園生活》重回校園擔任老師，他說自己帶著這群學生幾個月來日久生情，肯定會不捨。期許戲裡學生們可以每天、每年有新的成長，呼應戲中學生若有困難都會先找上他幫忙，開玩笑回：「人總有成熟時，未來有問題都能自己解決，不要找我。」
搭檔王宇婕也感性表示這是第一次和謝祖武合作喜劇，之前都是比較情緒重的，希望未來可以再拍喜劇。她看見新生代演員群現場不捨流下眼淚，心疼喊話：「不要有失落感，保持熱情，未來一定更好。」