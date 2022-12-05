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馮容潔拍《機智》1年殺青！不捨「媽祖3人組」解散

▲王新凱為《機智校園生活》劇組合照掌鏡。（圖／TVBS提供）
▲王新凱為《機智校園生活》劇組合照掌鏡。（圖／TVBS提供）

記者羅凌筠/綜合報導

TVBS八點檔《機智校園生活》自去年10月開拍至今1年多的時間，屢創收視及點閱佳績，更培養出一群新生代年輕演員，深受許多觀眾群喜愛。3日劇組正式殺青，演員們紛紛表示不捨，馮容潔與黃柏峰皆認為加入《機智》後，培養自律習慣，因為一直在拍，可能4點就要起床開工，為讓自己保持好狀態，「會逼自己早睡、養成運動習慣維持體態，以及控管飲食。」

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黃柏峰與馮容潔從開拍以來與王新凱3人常常一起拍攝，兩個180cm以上男生搭配馮容潔，被笑是「媽祖3人組」，非常不捨彼此。王新凱與吳玳慈也坦言2人因為角色，情感戲進步很多，因為過去都沒有演過情感戲，這次提升了許多戰力。

▲謝祖武（前排中）帶領《機智校園生活》劇組殺青。（圖／TVBS提供）
▲謝祖武（前排中）帶領《機智校園生活》劇組殺青。（圖／TVBS提供）
李星鏴（酒令）多次淚灑現場，「因為知道即將殺青，非常珍惜跟大家的相處，想起來就會想哭。」也因為演員群們每天朝夕相處，鍾岳軒說：「殺青後一定會很不習慣，因為突然沒有人發班表，也不再每天和大家見面。」他也喊話希望有機會拍《機智校園生活》實境秀，一定非常好玩。

鄭芯恩說大家朝夕相處1年多，互相扶持也彼此依賴，自己最不捨鍾岳軒、李星鏴，「因為自己容易緊張，他們總是在旁邊逗我開心。」林輝瑝表示大家在這個快節奏的環境下相處1年多，已培養很好的默契，自曝與李星鏴拍攝過程中可能有小爭執或意見不合，磨合了1年多竟然這麼快就要殺青，非常不捨，也希望大家都可以繼續朝自己目標夢想前進。

▲黃柏峰（左四）唱跳一半收馮容潔（左三）手指愛心應援，《機智校園生活》的「川咪CP」互動甜滋滋。（圖／TVBS）
▲《機智校園生活》左起鍾岳軒、鄭芯恩、馮容潔、黃柏峰、謝祖武、陳彥廷、賴雅琪、鄭豐毅、王新凱、吳玳慈、王敏淳獲學生粉絲支持。（圖／TVBS提供）
謝祖武自第三季以來加入《機智校園生活》重回校園擔任老師，他說自己帶著這群學生幾個月來日久生情，肯定會不捨。期許戲裡學生們可以每天、每年有新的成長，呼應戲中學生若有困難都會先找上他幫忙，開玩笑回：「人總有成熟時，未來有問題都能自己解決，不要找我。」

搭檔王宇婕也感性表示這是第一次和謝祖武合作喜劇，之前都是比較情緒重的，希望未來可以再拍喜劇。她看見新生代演員群現場不捨流下眼淚，心疼喊話：「不要有失落感，保持熱情，未來一定更好。」

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