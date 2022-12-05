快訊／Omicron亞型變異株+82！東部10多歲男檢出BA.2.75

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指揮中心表示，針對國內境外移入之11例BA.5、BA.2.75、XBB、BQ.1個案，為9例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，入境日介於今年11月14日至11月19日。其中檢出5例BA.5個案分別自泰國及德國(各2例)，阿拉伯聯合大公國(1例)移入；2例BA2.75個案分別自泰國及越南(各1例)移入；1例XBB個案自新加坡(1例)移入；3例BQ.1個案分別自土耳其、美國及英國(各1例)移入。
指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年11月30日資料指出，全球已發現超過500種Omicron次分支變異株，其中超過260種為BA.5次分支變異株；目前BA.5變異株佔比約為73.0%，仍為全球主流株且持續變異；其衍生株BQ.1變異株傳播快速，受影響國家數及病例數持續增加，已於至少73個國家檢出，佔比升至27.3%且衍生出超過30種次分支變異株，於美、法等部分國家佔比已逾5成；BA.2變異株衍生之BA.2.75及XBB等變異株佔比持續增加，已分別於至少75個及47個國家檢出，佔比分別約6.6%及3.8%，另BA.4.6變異株佔比近期持續下降，已降至約2.9%，需持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。此外，WHO於今年10月27日表示，相較於其他Omicron主要流行株，BQ.1的疾病嚴重度未增加，但BQ.1的新突變可能具有免疫逃脫優勢，因此可能有較高的重複感染機率。現有疫苗(包含原始株與次世代疫苗)對BQ.1感染的保護效果可能減少，但對於重症的保護效果應無重大影響。
指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。（編輯：陳苾暐）
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