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快訊／Omicron亞型變異株+82！東部10多歲男檢出BA.2.75

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，說明Omicron亞型變異株確定病例。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，說明Omicron亞型變異株確定病例。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增82例Omicron亞型變異株確定病例，分別為71例本土個案(66例BA.5、2例BA.2.75、1例BQ.1、2例BA.2)及11例境外移入(5例BA.5、2例BA.2.75、1例XBB、3例BQ.1)。截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為16例、BF.7為4例、BQ.1為12例、BA.5為1,251例、BA.4為104例、BA.2.75為83例、BA.2為1,028例；另累計本土確定病例XBB為1例、BF.7為1例、BQ.1為3例、BA.5為1,391例、BA.4為5例、BA.2.75為5例、BA.2為2,532例。

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▲指揮中心公布新興Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心）
▲指揮中心公布新興Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心）
指揮中心指出，新增66例BA.5本土個案，占上週所有已定序之71例約93.0%，為29名男性、37名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部36例、中部6例、南部20例、東部4例，確診日介於今年9月16日至11月23日。

指揮中心表示，針對國內境外移入之11例BA.5、BA.2.75、XBB、BQ.1個案，為9例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，入境日介於今年11月14日至11月19日。其中檢出5例BA.5個案分別自泰國及德國(各2例)，阿拉伯聯合大公國(1例)移入；2例BA2.75個案分別自泰國及越南(各1例)移入；1例XBB個案自新加坡(1例)移入；3例BQ.1個案分別自土耳其、美國及英國(各1例)移入。

▲指揮中心公布本土Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心）
▲指揮中心公布本土Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心）
指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年11月30日資料指出，全球已發現超過500種Omicron次分支變異株，其中超過260種為BA.5次分支變異株；目前BA.5變異株佔比約為73.0%，仍為全球主流株且持續變異；其衍生株BQ.1變異株傳播快速，受影響國家數及病例數持續增加，已於至少73個國家檢出，佔比升至27.3%且衍生出超過30種次分支變異株，於美、法等部分國家佔比已逾5成；BA.2變異株衍生之BA.2.75及XBB等變異株佔比持續增加，已分別於至少75個及47個國家檢出，佔比分別約6.6%及3.8%，另BA.4.6變異株佔比近期持續下降，已降至約2.9%，需持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。此外，WHO於今年10月27日表示，相較於其他Omicron主要流行株，BQ.1的疾病嚴重度未增加，但BQ.1的新突變可能具有免疫逃脫優勢，因此可能有較高的重複感染機率。現有疫苗(包含原始株與次世代疫苗)對BQ.1感染的保護效果可能減少，但對於重症的保護效果應無重大影響。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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