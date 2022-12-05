特企／ 十大嚴選穀得產品競賽落幕 創意產品獲評審青睞
行政院農業委員會農糧署為鼓勵食品加工業者運用國產雜糧原料，結合創新技術開發具有臺灣味的雜糧新產品，今年辦理「十大嚴選穀得（GOOD）產品競賽」，於12月3、4日新搬遷的臺北希望廣場農民市集熱鬧登場。嚴選穀得（GOOD）堂堂已邁入第八年，今年有26家廠商報名，參賽件數達43件，經過評審團隊依照產品特性、產業貢獻度、行銷通路策略等面向嚴格評選後，最終選出10項優選及5項佳作產品，並於日前於臺北希望廣場公布本屆最優質健康且最在地的雜糧好物，並現場頒獎表揚得獎單位。
國產米穀雜糧激盪出無限創意展現多元風貌
農糧署表示，今年度「十大嚴選穀得（GOOD）產品競賽」除了延續以往比賽項目評選國產米穀雜糧製成的「消費產品」及「全穀產品」外，本次「年度主題」特別以大小朋友喜愛的「甘藷」作為主題，鼓勵甘藷策略聯盟、食品加工業者、農民團體及農企業等推出多元、健康、高品質、安全之米穀雜糧相關產品。
今年報名43件產品中，每件作品都具有上市食品的高水準表現，讓評審團隊讚賞地表示本屆作品運用很多意想不到的創意。十大優選產品包括：南投縣草屯鎮農會-家的糙米飯、宜蘭縣三星地區農會-蔥小子米花生、臺鹽實業股份有限公司-鮮選我-頂級黑豆鹽麴厚醬油、味榮食品工業股份有限公司-味榮豐榮禮讚禮盒、浩漢食品廠有限公司一米特米翠片(地瓜口味)量販袋、弘陽食品股份有限公司-野菽家地瓜堅果營養棒、瓜瓜園企業股份有限公司-正宗台味甘梅薯條、金翔生物科技股份有限公司-樂高素全方位營養保久調味乳(烤地瓜口味)、聯華食品工業股份有限公司-卡迪那95°C鮮脆三色丁原味、阿甘薯叔有限公司-地瓜拿鐵等產品，從這些得獎產品中發現國產穀物占比提升外，廠商產品多樣化及加工水準亦逐年提升。
穀物界精緻新品進駐臺北希望廣場
農糧署表示，國產雜糧具有健康、新鮮、安全、非基改、低碳足跡等特色優點，不斷推陳出新的優質國產雜糧加工品，符合全家大小不一樣的口味需求，希望藉由「十大嚴選穀得產品」，將營養健康及美味可口的雜糧產品與更多消費者分享。