民眾黨雙北議員拜訪立院黨團　盼「十全十美」為民服務

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邱臣遠指出，希望中央與地方共同努力，創造民眾新希望，讓國家有更好的發展，民眾黨從中央到地方組織結構逐漸健全，服務只會比別人更加倍，一個議員當5個用，一個立委當5個用，相信「最強在野」能獲得國人支持，也希望台灣因為有民眾黨變得更好。
林國成表示，今天率領新科議員拜會民眾黨立法院黨團，除了讓台灣民眾看到第三種選擇的新希望，也要破除「民眾黨不團結」的謠言，未來地方議會將與中央黨團緊密連結，議會服務和立院黨團推動法規，為民服務一條鞭。林國成直言，依自己過去擔任議員的經驗，碰到許多中央法規在地方窒礙難行的情況，也有地方想做，中央卻不給做的情況，如大彎北段與台北士林許多工程，至今連審都不審，這時就需要民眾黨團立委的幫忙，相信中央與地方緊密連結，能更方便推動對民眾有利的政策。
黃瀞瑩指出，未來上任以後，將努力延續過去8年想做，或是正在展開、尚未完成的計畫，例如士林北投的社子島開發案、北投士林科技園區等，中央與地方一條心，讓雙北甚至是不同區域的發展越來越好，也希望自己能加速成長，獨當一面為民眾發聲。
陳宥丞表示，在民眾黨成立之初，就與許多戰友跟著立委在全台輔選，闡述民眾黨為民服務的初衷，如今當選市議員，也會把這種精神帶進議會，內湖南港區包括東區門戶計畫等相關，都還有賴中央法規修訂，相信只要中央與地方攜手合作，就能為民眾爭取最大福利。
林珍羽指出，如今民眾黨在立法院有5席立委，雙北也有5位議員，相信「5加5」的力量，定能「十全十美」的為民服務，自己也會努力在中山大同區推行大彎北段與第一殯儀館遷移相關事宜，相信中央與地方合作，一定能為民眾爭取最大福祉。
張志豪表示，希望透過這次拜會，跟「立院五虎將」有更多連結，未來例如都更案、危老重建等計畫，都需要中央與地方緊密合作，才能達到最圓滿的結果，歡迎社會監督民眾黨的問政表現，也相信民眾黨一定能交出更好的成績。
陳世軒指出，地方不少建設與中央息息相關，例如新莊人每天通勤要經過的五股交流道，許多大型預算卡在中央，期盼民眾黨團能協助爭取推動。過去在蔡壁如辦公室擔任助理的陳世軒指出，為了此次拜會，暌違一年又穿上西裝，竟在口袋找到立法院助理證，真的感觸良多，未來將與4位台北市議員好好合作，為雙北市一日生活圈全力以赴。