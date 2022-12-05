口罩解禁／孩童流感、RSV威脅高！家長回家先做「2件事」
維持555天的戶外口罩令終於在12月1日起解禁，政策上路至今（12/5）快屆滿一週，街上慢慢能看見一些民眾脫下口罩。但不少醫師都表態，「口罩解禁是邁向正常生活的趨勢，但秋冬季是個是病毒的活躍期，對兒童、長者的威脅也隨之增加。」台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民就提醒，若家長要帶孩童出門，建議還是戴上口罩，爸爸媽媽外出回家後，仍要將手部、臉部清潔乾淨，並更換衣物再接觸孩子，才是對小朋友最好的保障。
記者張志浩/綜合報導
黃立民日前指出，口罩在這幾年起到很好的保護作用，即便民眾沒有打疫苗，也透過口罩預防了不少感染危機。至於免疫負債危機，近幾年因為人們嚴防新冠病毒，連同其他呼吸道感染疾病也都大幅降低，「甚至可說是完全沒有多少病例。」不過一旦將口罩全面脫掉，各種呼吸道感染病毒勢必會反撲，「跟其他國家一樣，這2、3個月我們的呼吸道病毒流行的還蠻嚴重。」
黃立民表示，呼吸道病毒、冠狀病毒、流感和副流感病毒等，幾乎都是在冬季比較多，對於免疫力較弱的兒童來說，生病的機率也隨之提升，「基本上戴口罩還是保護健康的一大良策，尤其是外出期間」，不過孩子戴不戴得住口罩也是一大問題，建議可依「接觸者的健康狀態做評定」，陌生人進量不要接觸，若對方生病就戴上，沒生病也可考慮脫下。
至於近幾個月相當流行、專攻兒童的呼吸道融合病毒（RSV），黃立民指出，RSV其實已經流行長達3個月，基本上已經達到流行的週期，近期病例也比過去少上許多，因此口罩解禁後，預期RSV病況並不會有太多的變動，反而「冬季流感」才是醫界專家後續關注焦點；提醒民眾，戶外脫下口罩絕對沒問題，但回家後若要接觸孩童，一定要更換衣物，並把身體清洗乾淨，尤其最基本的手部、臉部，才能杜絕任何有可能的威脅。
而針對口罩解封，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙也指出，明年1月中旬在元旦返鄉出遊潮結束後，可能會出現新一波的疫情，不過台灣人3劑疫苗接種率高，且過去已接受過各種防疫措施的洗鍊，口罩逐步鬆綁其實屬於「象徵意義」，民眾應有自行判斷是否該戴口罩的能力，而非將焦點著重在硬性規定上，才能兼顧自由和防疫的兩個面向。