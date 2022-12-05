韓貨運罷工事態嚴峻！尹錫悅：司機罷工等同北韓的核威脅
韓國貨運司機們的罷工行動仍持續延燒，本周末超過數千人在首爾示威，他們表示自己不過是在萬物齊漲下要求最低薪資保證，但韓國總統尹錫悅率領的政府在下達強制開工令後，又轉向下令究責罷工責任，批評這些行為正嚴重擾亂國家經濟，甚至在與幕僚召開閉門會議時指出，「貨車司機罷工等同於北韓帶來的核威脅」
國際中心楊智傑／綜合報導
韓國貨運公會自11月24日起展開罷工，要求今年底到期的現行基本薪資政策必須維持下去，尹錫悅政府則在11月29日下達強制令要求2500名水泥業復工，並指責這些司機嚴重擾亂國家經濟；根據韓聯社報導，多名內閣官員透露，在閉門會議上尹錫悅批評國內貨運司機罷工的行為，「和北韓的核威脅差不多」。
報導中提到，尹錫悅認為就像政府應該保護國民財產與安全免受北韓核武威脅，政府也應該保護國家經濟與民生避免罷工干擾，同時他也批評這些「違法行為」與「向暴力妥協」只會讓政府陷入惡性循環，主張應嚴懲工會高層阻礙貨運司機返回崗位的行為。
韓國罷工已進入第二個星期，過去政府與工會代表曾磋商過兩次，韓國工會聯合會（Korean Confederation of Trade Unions）成員要求在萬物飛漲、燃料成本入不敷出的情況，政府應繼續延續疫情期間臨時頒布的「最低薪資保證政策」，且將其適用範圍擴及至水泥業以外的其它職業卡車駕駛。