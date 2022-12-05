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韓貨運罷工事態嚴峻！尹錫悅：司機罷工等同北韓的核威脅

▲韓國總統尹錫悅在閉門會議上形容國內貨運司機的罷工堪比北韓的核威脅，對國家經濟與民生帶來困擾。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國總統尹錫悅在閉門會議上形容國內貨運司機的罷工堪比北韓的核威脅，對國家經濟與民生帶來困擾。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

韓國貨運司機們的罷工行動仍持續延燒，本周末超過數千人在首爾示威，他們表示自己不過是在萬物齊漲下要求最低薪資保證，但韓國總統尹錫悅率領的政府在下達強制開工令後，又轉向下令究責罷工責任，批評這些行為正嚴重擾亂國家經濟，甚至在與幕僚召開閉門會議時指出，「貨車司機罷工等同於北韓帶來的核威脅」

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韓國貨運公會自11月24日起展開罷工，要求今年底到期的現行基本薪資政策必須維持下去，尹錫悅政府則在11月29日下達強制令要求2500名水泥業復工，並指責這些司機嚴重擾亂國家經濟；根據韓聯社報導，多名內閣官員透露，在閉門會議上尹錫悅批評國內貨運司機罷工的行為，「和北韓的核威脅差不多」。

報導中提到，尹錫悅認為就像政府應該保護國民財產與安全免受北韓核武威脅，政府也應該保護國家經濟與民生避免罷工干擾，同時他也批評這些「違法行為」與「向暴力妥協」只會讓政府陷入惡性循環，主張應嚴懲工會高層阻礙貨運司機返回崗位的行為。

韓國罷工已進入第二個星期，過去政府與工會代表曾磋商過兩次，韓國工會聯合會（Korean Confederation of Trade Unions）成員要求在萬物飛漲、燃料成本入不敷出的情況，政府應繼續延續疫情期間臨時頒布的「最低薪資保證政策」，且將其適用範圍擴及至水泥業以外的其它職業卡車駕駛。
 

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