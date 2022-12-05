狂轟吳怡農與黑道牽連　國民黨：當選有膽量質詢蘇貞昌？

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凌濤表示，自己無事一身輕，若接受採訪陳述事實，可能會對選舉的人造成影響；結果吳怡農當天竟立刻護航前國策顧問黃承國，稱對黃承國的攻擊，從法律原則來看，如果沒有確切的證據證明違法，就不能剝奪參政權。他質疑，吳怡農說法前後不一，到底受到什麼壓力？隔天吳怡農再退縮，稱主任委員跟評議委員召集人是平行職務，互不隸屬，「前評召提出辭呈」，若此言屬實，等於第一天的說法根本是說謊，難道有什麼不能為外界知道的資料在趙映光集團手上？到底在怕什麼？
凌濤強調，民進黨執政下，造成3死的台版柬埔寨案、鄭文燦涉入郭哲敏集團88會館等爭議頻傳，治安敗壞、黑金橫行，吳怡農跟黃承國、趙映光走得那麼近，當立委有膽質詢蘇貞昌、徐國勇嗎？如何質疑民進黨的黑金結構？徐國勇急著請辭，難道是你無法解決民進黨的黑金結構？還是你也有所涉入相關爭議？徐國勇、民進黨應對外出來說清楚。
國民黨文傳會主委洪孟楷則指出，蔡英文曾稱要終結黑金，結果府院黨黑雲籠罩。到底是誰講黑道跟民進黨的關係？其實是說黑道殺人犯在核心的民進黨立委何志偉，說民進黨有黑道中常委的民進黨前立委李文忠，說民進黨黑道治國的前立委黃國昌跟館長，都是過去曾是民進黨黨員，或挺民進黨的人講的話，民進黨要如何面對這些人的質疑？難道自己人說了還不算？
洪孟楷也提到，吳怡農發臉書要求黨中央處理黑道爭議，黨中央迄今卻已讀不回，是放生候選人，讓吳怡農自生自滅？針對種種涉黑爭議，民進黨作為執政黨，有責任有義務要向全民交代清楚。
洪孟楷進一步代表國民黨提出三點質疑，一、請問吳怡農：你呼籲民進黨對外說明，敢不敢直接呼籲民進黨中央開除有黑道背景的中常委黨籍？二、請問民進黨：九合一大選失去選民的認同，為何還要等到立院會期結束後才檢討內閣布局？民進黨心中有人民，還是只有派系？三、請問蔡英文：趙映光、趙介佑黑道入黨及人頭黨員爭議是在妳民進黨主席任內發生，重用有黑道背景的國策顧問，難道還要持續神隱不用出來面對？