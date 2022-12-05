世足熱潮／飯店開趴球迷超捧場！來客爆衝8成老外也朝聖
世界盃足球賽已經踢進16強，不只球迷們追得熱血，許多飯店、餐廳業者終於等到人潮回籠！尤其「世足派對」最受球迷青睞。高雄英迪格酒店以及喜來登大飯店派對足球派對都吸引大批球迷捧場，高雄英迪格向《NOWnews今日新聞》透露，平日派對預訂量至少都達到6成，假日更有8成以上的好成績，再加上賽程已進入16強白熱化，球迷們報名也越來越踴躍。台北喜來登大飯店則透露，11月世足賽開踢確實幫助來客率成長不少，再搭上國門解封，業者也發現有不少海外球迷來飯店開趴看球，讓現場增添更多趣味。
記者汪睿琦/綜合報導
高雄英迪格酒店搶先在卡達世足賽開幕前就釋出消息吸引大票球迷目光，從11/29展開「高空足球趴趴趴」，一次整整開趴12天，還分3大主題，包含專業DJ帶來一小時不斷電的熱音表演炒熱氣氛，共有9組DJ輪番上陣，R&B、House、Trance、Disco、EDM等多元音樂曲風，把慶典氛圍炒熱到最高點；活動現場無限量供應柏克金啤酒，並有柏克金女郎熱舞同樂；為參與派對的民眾預備了驚喜抽獎活動，預測冠軍隊伍即有機會獲得高雄英迪格「豪華房帶獨立浴缸平日住宿券」1張，價值17,352元，就是要陪伴全台球迷嗨到最後一刻。
業者透露，這次開趴球迷反應相當熱烈，來客率平日至少都達到6成，假日更來到8成以上。至於會不會有第二波活動呢？業者透露，派對一直都會有，3大主題也會陪著球迷嗨到最後冠軍出爐，有興趣的球迷還是有機會參與。
台北喜來登大飯店則觀察到，本屆世足小組賽比賽轉播時間對於亞洲國家友善，晚上6點、9點都有賽事開踢，也因如此11月的來客數相較10月份約略成長2成左右。另外，特別是在近來國門逐步解封之下，業者發現飯店酒吧也多了不少外國賓客於深夜時段造訪看球，至於平假日人流多寡則是取決於對戰組合而定。
台北喜來登大飯店指出，目前大廳酒吧安排了賽事轉播的服務，推出期間限定的足球特餐，每位1000元包含古巴三明治、松露薯條、川味椒麻雞翅與兩杯啤酒，自淘汰賽起為配合賽事轉播，酒吧營業時間也從原本的22:30調整到半夜1點，讓大家可以看好看滿。