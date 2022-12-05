達賴喇嘛逃離西藏近64年 警惕世人：失去國家是什麼感覺
由英國全新攝製的紀錄電影《夢迴西藏：軍官與達賴喇嘛》（Never Forget Tibet），日前在義大利米蘭舉行首映，達賴喇嘛現年81歲的妹妹吉尊白瑪，特別代表目前人正在韓國訪問的達賴出席盛會，她遺憾表示「我的西藏已不復存在！」該片描述1959年中共入侵西藏，達賴喇嘛逃往印度的驚心動魄過程，更藉其遭遇告訴世人「失去國家是什麼感覺」。
記者黃雅琪/綜合報導
這部紀錄電影《夢迴西藏：軍官與達賴喇嘛》，改編自英國女作家拉妮辛格（Rani Singh）暢銷著作《軍官與尊者》，片中詳細描述達賴喇嘛於西元1959年出走西藏、逃往印度的驚心動魄過程，而達賴喇嘛在片中所提到一路護駕他的救命恩人，已故印度軍官哈曼德辛格（Har Mander Singh），正是作家拉妮辛格的親叔叔，內容許多都是第一手資料。值得深思的是，達賴喇嘛片中更呼籲全世界年輕人、起來領導新的世代，創造以愛和慈悲為基礎的全球革命。對照現今中國正風起雲湧的「白紙革命」，格外讓人感觸。
達賴喇嘛出走西藏即將邁向第64年，《夢迴西藏：軍官與達賴喇嘛》由英國導演尚保羅馬汀尼茲（Jean-Paul Mertinez）執導，片中也揭密達賴喇嘛當年逃亡時，西方國家參與的搶救行動，而當時英國首相麥米倫、印度總理尼赫魯互通的援救密信，更在片中首度曝光。電影運用藏人動畫藝術、西藏書法、藏傳佛教音樂等，讓觀眾感受西藏豐富的文化，更邀請《唐頓莊園》英國男星休博內威利（Hugh Bonneville）獻聲講述。《夢迴西藏：軍官與達賴喇嘛》將於12月30日起在台上映。