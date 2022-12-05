執行清零被罵翻　中國防疫大白吐苦水

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現年30歲在四川省內江市的劉姓女大白說：「其實我根本沒法答覆民眾（有關防疫封控）的詢問，因我對於上級下達的指令也搞不清楚…但出了紕漏，像是封控不利或封控期間衍生次生災難，倒楣的都是我們。」
較年長的廣州市陳姓男大白表示：「每當我對民眾執行檢查，總是換來一頓夾雜粗話的飽罵，我能體諒，因為大家的生活都受到了影響，但我還是得執行公務。」
他說：「而且上級頻頻警告我們，因清零是當務之急，，若封控有任何閃失，有人得掉腦袋。」
負責執行中國清零政策的最底層防疫隊伍約有數百萬人，劉與陳不過是當中的唯二，雖然這批被稱之為有貶義的大白，多是短期合約的雇工，但是自疫情爆發以來身處防疫最前線至今已有3年。
這些最底層防疫幹部被賦予「網格長」和「十戶長」頭銜，雖說無足輕重卻又是不可或缺，因他們深入基層，黨中央才能藉由他們監控民眾一舉一動，而這個防疫監控體系，以公寓民宅所在的街道與區塊細分。
即以廣州市當任網格長的陳姓大白為例，他負責的範圍就是白雲區裡5個街區的公寓，而十戶長的劉姓大白則負責14個家庭約莫60人。
不過這個防疫體系雖使上級得以掌握民瘼和輿情，但網格長與十戶長等草根的幹部們並未獲得充分授權，又窮於應付來自高層下達猶如雪崩式的防疫指令和要求，這使得大白們難以成為當局與民眾之間的溝通橋樑。
劉姓大白說：「當前的形勢說變就變，我們也跟不上（政策的）朝令夕改，但溝通管道層層繁瑣而且常常變來變去，我們這些聽命鏈的底層快要被壓垮。」
她說，來自民眾的一道不算複雜的請求，得先上報主管，主管再通報網格長，網格長再通報街道辦。街道辦是中國官方最基層的行政管理單位。
陳姓大白則抱怨，許多上級下達的防疫管制令也是含混不清，他舉例：「長官總是要求他們務必面面俱到，但我們得做好封控又得同時維持經濟發展，這實在是太難了。」
因此當前防疫措施陸續放寬，陳姓大白說，很高興如今上級把若干政策說清楚講明白，而且劉陳兩人都說，他們根本無意對於負責管理的對象執法，比較傾向於採取「軟調」的方式以避免衝突。
劉姓大白表示：「我明白我們不是警察也不是執法人員，所以我向來避免（跟住戶）爆發口角或肢體衝突，因為我也住在附近，而且大家彼此都認識。」
此外，缺乏急救與醫療的訓練也是他們面對的另個棘手難題，危機當下的溝通不良可說是相當致命的。
劉姓大白是中文系畢業的大學生，她說：「沒有接受醫護的訓練，又不具備診斷的資格，我們只能傳遞訊息給決策者，並期盼訊息傳遞的管道是暢通的，像是中風及心臟病足以致命，當然我們得喊救人啊。」
她表示：「可是很多的情況像是有些人處於精神崩潰，我們需要經驗豐富的人來幫助我們。」
新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾表示，中國的社會管控網路的建構是蓄意如此，這麼一來若出差錯，最前線的基層幹部就得扛責，以中國獨特的黨國政治體制而論，位居北京的高層絕對不會被怪罪。
他說：「就以防疫管控而論，領導人訂定的目標涵蓋遏止疫情蔓延，社會與經濟優先，社會穩定與國家安全，但地方官員得執行適於他們所在地的對策。」
吳木鑾指出：「這門藝術只有八面玲瓏的官場老鳥才能駕馭。」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111205