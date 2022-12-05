雙12飯店好殺！客房買3送1「隨便你住」 4房揪起來也行
雙12購物節下周登場，不僅電商平台再次祭出流血下殺，飯店業者也瘋狂推出破盤價搶攻商機。瑞穗天合國際觀光酒店今（5）日宣布，從明（6）日起推出連續6天的優惠活動，凡在12月12日18:00前預訂住房，最低享51000元買3送1優惠價，無論你是要4間客房（雙人房）揪起來，還是要一口氣入住5天4夜，各種花式住房隨你高興，為有計畫年末或明年花蓮之旅的遊客提供一些住房靈感。
記者汪睿琦/綜合報導
瑞穗天合國際酒店表示，此次買3送1揪團優惠適用房型除了莊園溫馨家庭房、親子溫馨家庭房外，也釋出獨棟Villa的格蘭雅緻別墅，每房入住2位成人含早、晚餐，同日預訂4間或單間連續住宿4晚，雙12狂歡節揪團價58,500元，換算每房每晚只要14,625元。格蘭雅緻別墅不僅享有室內泡湯池、戶外庭園與獨立泳池，讓旅客在私人空間盡享親密旅行時光；還有最受親子客群青睞房間內配備旋轉溜滑梯的親子溫馨家庭房，同樣享買3間送1間優惠價51,000元，每房最多可享2位5歲以下兒童免費，優惠對於家中有就讀幼稚園的家長們格外有吸引力。
另外業者提醒，買3送1揪團優惠每房最多可加人加價至4位成人和2位不佔床兒童入住，如選擇親子溫馨家庭房，13歲以上成人每房每晚加價2,200元，6歲至12歲兒童每房每晚加價1,100元，如選擇莊園溫馨家庭房或格蘭雅緻別墅，13歲以上成人每房每晚加價2,750元，6歲至12歲兒童每房每晚加價1,375元，每房最多可享2位5歲以下兒童免費。
台北喜來登大飯店日前宣布雙12優惠，館內人氣美食外帶僅要1212元，包括安格斯肋眼牛排、日式壽喜燒組合等等，還有米其林二星餐廳請客樓摘星好菜也只要1212元，到12/8晚上12點前準時開搶，實在有夠殺！除了餐食部分，喜來登也推出住房優惠，12/1到12/12期間，春節尖峰檔期（1/2～1/31）房價現打95折，加碼再送12歲以下免費自助早餐或紅酒好禮二選一，心動的朋友趕緊設好鬧鐘準備開搶！