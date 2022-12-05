補貼台鐵公司草案歸責不清　工會批：交通部輕易甩鍋

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工會指出，「可歸責台鐵公司之成本」定義不清，未來政府隨時都可以要求台鐵來承擔，條文說明指出，「可歸責台鐵公司之成本採事後認定，循預算程序辦理。」，痛批如此的文字遊戲，意思即台鐵公司未來被要求執行政府交辦事項後，政府仍是可以認定其應歸責於台鐵公司，等於完全看政府喜好認定。最終就算如願可獲補助，仍被要求依循預算程序辦理，而在歸責認定與補貼申請皆須經歷冗長之行政程序下，只會讓台鐵公司不斷的代墊政府政策所造成之虧損。
「如此情況，根本未解決台鐵財務危機，公司化意義何在？」，另外，在虧損補貼辦法中，其計算標準，也僅針對核定票價者計算，即國家各項政策之優待票，並未分項計算，如「此對台鐵公司不公不義，根本就是看輕台鐵全體員工」。
台鐵為傳統鐵路，路權並未封閉，不如高鐵及捷運，行車事故須審慎以對，工會要求，可歸責範圍應明確定義為「可歸責於臺鐵公司之重大行車事故成本，所稱重大行車事故依鐵路法與鐵路行車規則規定。」，換言之，工會願意採最高標準之認定，台鐵公司及員工對於行車事故是不逃避也不卸責的，至於其餘任何營運事項，皆脫離不了政府政策，因此，工會要向交通部「大聲」表示，補貼本為必須，是政府欠台鐵多年的，「台鐵不是丐幫，不是來求施捨的」。