清零為經濟留下傷疤！中國近50萬餐廳倒閉、工廠聲譽受損

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根據凱投宏觀的數據顯示，目前中國有80多個城市正在與疫情作戰，而這些城市佔了全中國經濟活動的一半，出口則佔中國出口的九成。這些經濟活動遭受打擊也導致勞工與青年失業問題，其中光是今年10月中國城鄉失業率就達5.5%，而16至24歲的年輕人失業率更高達17.9%。
不斷加劇的動盪也讓店家倒閉、工廠停工，根據「查企企」數據顯示，自今年一月起全中國有將近50萬家餐廳倒閉，禁止餐廳內用的政策明顯打擊了中小型餐飲業生存，光是今年上半年撤銷營業登記的餐廳數量，就超過了2020年的全年度總和。
另外中國「世界工廠」聲譽也受到損害，尤其是在河南鄭州，富士康這間生產全球一半以上iPhone的中國代工廠，因為糟糕的隔離配套措施、並未支付疫情補貼等問題，導致員工與管理階層甚至警方產生衝突。
日本券商野村證券對於中國第四季度的經濟增長也再度下調至2.4%，理由是「重新開放的道路緩慢、痛苦且坎坷」，對於2023年的中國國內生產總值增長也從4.3%下調至4%；經濟學人智庫（EIU）中國分析師Chim Lee則認為，就算清零政策正式結束，中國在房地產、民生消費等領域的復甦仍需緩慢長時間恢復，這對中國長期的潛在增長留下一道永久的傷痕。
中國經濟在2020年經過最早的新冠疫情後，經濟能夠迅速反彈，當各國仍處於封鎖狀態時，中國工廠生產與出口業成功在各國隔離期間帶來亮眼表現，去年中國經濟增長了驚人的8%，但長時間的清零如今卻令中國經濟前景堪憂。