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台博館、台電合作　「島．電生活特展」一覽電力時代樣貌

▲國立台灣博物館今（5）日於南門館舉辦「島．電生活－台灣電力的時代樣貌特展」開幕典禮。（圖／記者李琦瑋攝，2022.12.05）
▲國立台灣博物館今（5）日於南門館舉辦「島．電生活－台灣電力的時代樣貌特展」開幕典禮。（圖／記者李琦瑋攝，2022.12.05）

記者李琦瑋／台北報導

文化部所屬國立台灣博物館今（5）日於南門館舉辦「島．電生活－台灣電力的時代樣貌特展」開幕典禮，展覽以「電力與文明」為主題，透過「台灣來電」、「電的供給與需求」、「生活與電」及「電的成本」等單元，介紹台灣進入電力時代後的文明發展。

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「島．電生活特展」由台灣博物館及台灣電力公司合作策展，融合了台博館對土地、自然環境及永續議題的論述，以及台電公司對電力在台灣發展的脈絡經驗。從第一盞電燈亮起、電廠及電網設立，到再生能源開發，由歷史的角度來看電力引進台灣後人民生活方式產生的劇烈變化，並透過60餘件展品及160餘件珍貴的影像呈現電力發展在台灣土地上各時代的樣貌。

▲島．電生活特展展出陳澄波的水彩作品「水源地附近」，以及日本畫家小澤秋成的「台北風景」。（圖／台電提供）
▲島．電生活特展展出陳澄波的水彩作品「水源地附近」，以及日本畫家小澤秋成的「台北風景」。（圖／台電提供）
台博館長洪世佑表示，「島．電生活－台灣電力的時代樣貌特展」主要呈現二十世紀開始是電力嶄露頭角的時代，台灣在日據時期，帶入電力，對台灣現代化過程產生的影響、對環境生活產生的劇烈變遷，除了台電公司出借文物展示外，也向陳澄波文教基金會借來陳澄波的水彩作品「水源地附近」，以及台博館典藏日本畫家小澤秋成的「台北風景」，藉由畫作上的電線桿、電線交織、發電廠等電氣設施所構成的視覺景觀，畫家筆下的線條和色彩堆疊出的現代化的城市，呈現當時人民對於現代化的追求，以及都市化背後對傳統景觀變遷的反思。

洪世佑說，目前企業界特別重視ESG（環境保護、環境保護、公司治理），因此台博館除了跟台電合作外，未來將與更多企業合作策展，包含環境保護、地球永續、生態多樣性等議題。

台灣電力公司代理董事長曾文生表示，目前台灣追求再生能源比例大幅提高，藉由展覽可知100年前，台灣就做到了，當時最主要發電來源是水力發電，火力發電是調度用、補充性電源，經過了100年，現在經濟部、台電致力於再生能源發電重新復甦，成為占比最大的發電模式，火力發電再度成為配合工具。

台電說明，此次特展序曲中，由陳澄波1915年創作作品「水源地附近」透過電線桿街景展現當時電力已進入生活的樣貌；畫中有煙囪的紅色建築即為同年完工的台北預備火力發電所，也是台北市區首座具規模的發電廠（裝置容量950瓩），現為台電綜合研究所。

主題二「電的供給與需求」亦首次對外公開1929年由台電前身、台灣電力株式會社製作的「日月潭水力電氣工事計畫圖」以及1937年的「日月潭發電廠相關設施分佈圖」，一窺日月潭發展歷史。

▲特展結合動畫互動影像，可感受不同年代因電力帶來的生活景象變化。（圖／記者李琦瑋攝，2022.12.05）
▲特展結合動畫互動影像，可感受不同年代因電力帶來的生活景象變化。（圖／記者李琦瑋攝，2022.12.05）
特展主題三則以從古至今各類照明器具呈現電力對生活的影響，如台灣早期電燈尚未普及的年代，主要以油燈、蠟燭、電石燈等作為夜間照明工具，其中現場展示的電石燈，在過往藉由上座盛水向下滴漏，讓水接觸放置於下座、主成份為碳化鈣的電土產生氣體，進而點燃噴火嘴作照明所用，更可透過水流速度調整火光大小，亮度比油燈、蠟燭高出許多。另展場亦結合動畫互動影像，可感受不同年代因電力帶來的生活景象變化。

▲兩位藝術家跨國合作，運用歷年具代表性的14顆電表，打造互動裝置「島電風景」。（圖／記者李琦瑋攝，2022.12.05）
▲兩位藝術家跨國合作，運用歷年具代表性的14顆電表，打造互動裝置「島電風景」。（圖／記者李琦瑋攝，2022.12.05）
展覽的結尾以藝術裝置「島電風景」與前輩畫家的畫作對話，展區內融合台電公司典藏的電表，透過編織隱喻電網，藉由光的視覺轉變，反映人的心裡對自然環境的歸屬感，以及文明與自然的循環關係，引導民眾反思台灣來電後的百年期間，人與人、人與土地間的關係。盼經由台灣電力的時代樣貌讓人們理解過去，反省當下，也展望未來。

▲特展展出超過百歲的全台第一顆電表。（圖／記者李琦瑋攝，2022.12.05）
▲特展展出超過百歲的全台第一顆電表。（圖／記者李琦瑋攝，2022.12.05）
台電表示，此次特展同步展出超過百歲的全台第一顆電表，並由擅長沈浸式創作的范賀碩與來自英國的Blaine Whiteley兩位藝術家跨國合作，運用歷年具代表性的14顆電表，結合數位聲光特效打造互動裝置「島電風景」，讓參觀者彷彿瞬間跨越台灣來電史。

曾文生說，其實最早台電在算電費，是用燈泡來計算，「一顆燈泡多少錢，因為電表太貴，安裝電表不划算，算燈泡比較快。」

「島．電生活－台灣電力的時代樣貌特展」自即日起至2024年4月7日（週一休館）於台博館南門館紅樓2樓展出，而門票20元可同時參觀該館其餘常設展及特展。

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