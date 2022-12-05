力拚汰換燃油車目標 中華郵政屬意品牌非Gogoro
我國2050淨零碳排目標已定，其中對於「碳排大戶」交通運具的更換，交通部長王國材也喊出2040達成電動車、電動機車市售比要達成100%、2030年前全台公車要達成100%電動化兩大目標，而交通部旗下的國營事業中華郵政公司無論在物流或是郵務上均仰賴大規模的交通運具，未來如何規劃汰換？對此，中華郵政公司發言人陳敬祥今（5）日受訪表示，目前郵政公司已有3200多台電動機車上路，不過在品牌選擇上並非為龍頭業者Gogoro而是三洋。
記者黃仁杰／台北報導
中華郵政業務遍及全國，其中與民眾日常收件郵遞的郵務士，也就是郵差，多仰賴機車送件，而如果是包裹運送也仰賴四輪的麵包車或是更大型的貨車運送，要如何在燃油車零市售的2040年前完成汰換目標？陳敬祥指出，中華郵政公司近年已經逐步的將郵務士的燃油機車更換為電動車，目前有3200多台已經上路，不過選擇的廠牌不是知名的電動車大廠Gogoro而是SYM三洋機車。
陳敬祥進一步說明，中華郵政公司在二輪運具上的需求一定是相當大的，目前全台共有1.2萬名的郵務士在前線進行投遞工作，對於交通運具的需求量相當大，對於電動車的採購早在107年就開始著手進行，當時是採用租用的方式，近兩年則是購入，在採最有利招標時，的確線上的電動車業者都有參與，不過Gogoro由於是採用換電池的方式蓄電，「如果是大一點的郵政據點，周圍沒有足夠多的換電站，那每天的需求量又大，就會導致沒電池可換的狀況」，因此才會選擇三洋以充電的方式蓄電，如此只要在停靠時就能充電，比較符合郵務士的工作需求。
不過，陳敬祥也指出，其實除了機車之外，四輪的麵包車才是中華郵政平常運送包裹的大宗運具，目前市場上並沒有出現這樣的產品，「我們就是持續注意市場上的商品，如果有合適的就會購入」，未來在四輪電動車也到位後，也會全面盤整全台1300多個據點，只要有車輛停放處就會設置充電樁，不過，現況下對於一些山區、偏遠地區的郵務遞送上，電動車也無法服務，比較陡峭的路段還是必須仰賴燃油車。