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賴清德表態選黨主席？英系立委：不會反對

▲外傳賴清德有意參選黨主席，不具名英系立委表示沒有偏好的人選，不會去反對。（圖／記者葉政勳攝）
▲外傳賴清德有意參選黨主席，不具名英系立委表示沒有偏好的人選，不會去反對。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／台北報導

有媒體報導指出副總統賴清德昨日在選戰檢討會議中，向蔡英文表達參選黨主席的決定，對此賴清德辦公室今（5）日回應，現階段沒有相關決定。對此新潮流立委許智傑表示贊同，希望凝聚全黨共識一起努力；正國會立委陳亭妃認為，賴是蔡英文以外有整合能量的人，期盼能把大家團結起來，整軍2024；湧言會立委趙天麟則說，不反對賴接任黨主席，認為是其中一個好安排；不具名的英系立委指出，沒有偏好的人選，不會去反對。

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九合一大選落幕，總統蔡英文辭去黨主席為敗選負責，昨邀集府院黨高層召開會議，會議歷時2個半小時，過程中也達成共識，針對府院與各部會下一個階段的佈局，將在立法院會期結束後，進行檢討。有媒體報導指出，賴清德於過程中向蔡英文表達參選黨主席的決定。

對此賴清德辦公室回應指出，現階段沒有相關決定。只有多管道、多面向的傾聽各界聲音，檢討、改進才是重點。

新潮流許智傑表示，若賴有表示角逐黨主席的話，自己是蠻贊同的，因為主席是要承擔、要檢討、改進再出發，所以希望凝聚全黨的共識，一起為民進黨努力。

新潮流立委林俊憲說，賴是否參選黨主席，贊成與反對的聲音都有，賴應該要做的是更廣泛傾聽，並與黨內中壯世代重要同志坐下來談，好好討論目前敗選後狀況，檢討失敗原因，了解民眾對黨的期待，相信他會去做綜合性的思考，看怎麼做對黨最好。

正國會陳亭妃指出，現階段大家都很關心黨主席人選，她期盼未來黨主席就是要有整合能力， 賴清德是總統蔡英文外極度有整合能量的人，包括如何團結台灣、民進黨，把大家團結起來，整合能量把高度拉出來，各派系大家各就各位，整軍待發為2024，並符合支持者的期待。

湧言會趙天麟說，對誰要接任黨主席沒有意見，但會共同參與選後的檢討，提供意見並共盡心力，並不反對賴參選黨主席並備戰2024，認為這也是好的選擇之一，態度是要檢討，湧言會也願意一起參與，不會對個人位置安排有特別的意見，「不反對，也是好的安排之一。」

英系不願具名立委指出，賴願意承擔是好的，無論是誰接任黨主席會都會有很大的壓力，賴大概也是黨內總統候選人，由他來扮演這個角色（黨主席）也沒有什麼不好，未來運作上就讓自己不要失分。

該人士說，賴若當選黨主席，跟府、院與黨團間要磨合，這是他要去面臨的挑戰，強調英系對賴沒有意見，坦白說英系也沒有偏好的人選，「他要接就順他的規劃跟意象，不會去反對。」

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