賴清德表態選黨主席？英系立委：不會反對

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此賴清德辦公室回應指出，現階段沒有相關決定。只有多管道、多面向的傾聽各界聲音，檢討、改進才是重點。
新潮流許智傑表示，若賴有表示角逐黨主席的話，自己是蠻贊同的，因為主席是要承擔、要檢討、改進再出發，所以希望凝聚全黨的共識，一起為民進黨努力。
新潮流立委林俊憲說，賴是否參選黨主席，贊成與反對的聲音都有，賴應該要做的是更廣泛傾聽，並與黨內中壯世代重要同志坐下來談，好好討論目前敗選後狀況，檢討失敗原因，了解民眾對黨的期待，相信他會去做綜合性的思考，看怎麼做對黨最好。
正國會陳亭妃指出，現階段大家都很關心黨主席人選，她期盼未來黨主席就是要有整合能力， 賴清德是總統蔡英文外極度有整合能量的人，包括如何團結台灣、民進黨，把大家團結起來，整合能量把高度拉出來，各派系大家各就各位，整軍待發為2024，並符合支持者的期待。
湧言會趙天麟說，對誰要接任黨主席沒有意見，但會共同參與選後的檢討，提供意見並共盡心力，並不反對賴參選黨主席並備戰2024，認為這也是好的選擇之一，態度是要檢討，湧言會也願意一起參與，不會對個人位置安排有特別的意見，「不反對，也是好的安排之一。」
英系不願具名立委指出，賴願意承擔是好的，無論是誰接任黨主席會都會有很大的壓力，賴大概也是黨內總統候選人，由他來扮演這個角色（黨主席）也沒有什麼不好，未來運作上就讓自己不要失分。
該人士說，賴若當選黨主席，跟府、院與黨團間要磨合，這是他要去面臨的挑戰，強調英系對賴沒有意見，坦白說英系也沒有偏好的人選，「他要接就順他的規劃跟意象，不會去反對。」