特企／格蘭菲迪高年份珍稀酒款　時光臻藏系列限量登台

我是廣告 請繼續往下閱讀
時間的刻度｜格蘭菲迪30年單一麥芽威士忌
時間是一股不容挑戰的前進力量，每分每秒不斷流逝，但在領路者手中，時間可以是靜止的。「格蘭菲迪30年單一麥芽威士忌」是由格蘭菲迪首席調酒師耐心投入30年的等待，悉心觀察沉睡在橡木桶內酒液的變化，再藉其精準的判斷力，於熟成過程中最完美的瞬間為威士忌裝瓶。這個瞬間，彷彿是格蘭菲迪在不斷流逝的時間中，留下精準的一道時間刻度，更體現出歷時30年的深思熟慮、期待和盼望。包裝設計上，以生動表現力體現了結構的極致美學。以緞帶交錯飛舞般的律動感，詮釋時間的流動，與懸掛的酒瓶形成對比，表現首席調酒師在動態的時軌中捕捉到的完美瞬間。
時間的軌跡｜格蘭菲迪40年單一麥芽威士忌
時間如同歷經多年、風雨磨礪的岩層，以有形的軌跡，展現歲月與經驗積累的極致。「格蘭菲迪40年單一麥芽威士忌」運用獨步業界的「蘇羅拉系統」工藝，融合每個不同批次的原酒，使酒液在歷經不斷堆疊、交互影響下，留下豐富層次與完美平衡的極致風味。為呼應時間在自然界留下的有形軌跡，此款外包裝，以石英、大理石與雲母的複合材料打造，使得每一瓶都有自己獨一無二的紋理，描繪著時間堆疊的軌跡，每一個鏤空都窺見威士忌的桃花心木色調，彷彿一段探訪隱藏珍寶的旅程。
時間的答案｜格蘭菲迪50年單一麥芽威士忌
氣壓、溫度、濕度等任一細小的因素，都將影響著威士忌陳年與酒液品質。在數十萬只橡木桶的原酒中，僅有三桶能夠成功綿延50年的光陰。「格蘭菲迪時光臻藏系列50年」歷經三代調酒師、持續陳年50年的酒液，是時間見證了這款威士忌的熟成，亦是透過時間的考驗，格蘭菲迪展現其深厚的製酒底蘊。
包裝設計上，邀請數據藝術家Manuel Jimenez Garcia透過AI演算法，將格蘭菲迪廠區50年來歷經的氣候數據，訂製為獨特的3D結構，再與頂級水晶相互輝映之下，這瓶威士忌包裝刻畫了格蘭菲迪歷經時間考驗下的堅韌不拔。
格蘭菲迪以《時光臻藏系列》時光臻藏奢宴，為時光塑形
「時間」身為極致的領路者，從不為誰停止，只由人感受、記憶與共鳴，格蘭菲迪《TIME RE：IMAGINED時光臻藏系列》上市之際，於七海文化園區舉辦「時光臻藏奢宴」引領人們感受時間、品鑑時光。以「重塑時間的時空隧道」為活動拉開序幕，在光影、聲音、藝術創作等極致感官體驗下，讓抽象的時間概念栩栩如生；隨之而來的品酩環節，在品牌大使James的帶領下，品味時間在威士忌酒液中留下的平衡與美妙。分秒間的千變萬化，在格蘭菲迪打造的沈浸藝術體驗與時光臻藏品酩下，更顯非同凡響、值得一再銘記與回味。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！