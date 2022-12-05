過年前爽領1萬？周玉蔻爆「有10倍券」　2小時後真相逆轉

打造數位金融生活圈　中華郵政拓展多元支付

▲中華郵政董事長吳宏謀今日對外表示，郵政公司目前有兩件事情需要加速推動，其一就是落實ESG，第二是加速數位轉型，符合生活型態改變。（圖／記者黃仁杰攝,2022.12.05）
▲中華郵政董事長吳宏謀今日對外表示，郵政公司目前有兩件事情需要加速推動，其一就是落實ESG，第二是加速數位轉型，符合生活型態改變。（圖／記者黃仁杰攝,2022.12.05）

記者黃仁杰／台北報導

在新興科技的浪潮下，中華郵政公司今（5）日表示，為提供多元便捷的友善金融環境，積極拓展多元支付範疇，目前與街口支付、一卡通Money、全支付及全盈支付等9家電子支付業者合作連結郵政儲金帳戶付款服務， 及配合國家政策推廣台灣Pay共通QR Code，搭配感應式郵政VISA金融卡，提供郵政儲戶最完整的支付場景，逐步達成普惠金融目標。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華郵政公司表示，在3月推出行動郵局APP，操作介面簡易明瞭，兼具服務個人化、無密碼化及整合實體與數位服務，提升民眾操作的便利性，並支援「手機號碼轉帳」功能，儲戶免輸入「金融機構代碼」及「帳號」，以「手機號碼」作為轉帳的識別資訊，即能輕鬆完成轉帳；同時也開辦郵政數位存款帳戶服務，提供本國成年人免臨櫃的開戶方 式，開戶時可同步申辦郵政VISA金融卡、網路郵局及行動郵局APP等服務，線上申辦流程簡易省時，大幅提升開戶便利性。

另外，持續推動數位金融，111 年再次參加Fintech Taipei 2022台北金融科技展，以「L-I-F-E 金融新生活」為主軸設置「電子支付帳戶連結」、「行動郵局APP」、「ATM多國語言介面及QR Code提款」及「數位存款帳戶」4個展區，並舉辦闖關集點互動活動，展期兩天吸引逾3,000人親自體驗郵政數位金融便捷服務。

展望2023年，為響應國際ESG永續發展趨勢，中華郵政公司規 劃發行數位VISA卡，及與國際支付品牌合作，提供民眾以手機綁定郵政VISA金融卡，拓展行動支付的範疇，透過跨業跨域的全方位合作， 將各項便利友善服務融入消費者各種生活場景，實現郵政數位金融新生活。

中華郵政董事長吳宏謀今日對外表示，郵政公司目前有兩件事情需要加速推動，其一就是落實ESG，第二是加速數位轉型，符合生活型改變，包括物流、金流都需要善用數位科技，並與時俱進，在郵務上，今年落成了物流園區，將來非常重要，園區將來就是與民間業者合作，將物流的力量持續壯大，目前指標性的建設已經完成，明年後續會有資訊中心、後年的郵政處理中心、物流中心都會完成，當然還有其他的預留空地，符合彈性發展，將朝著標準化、數位化、智慧化，並與國際系統接管，縮短流程、節省成本，在運能、產能上都會增加。

力拚汰換燃油車目標　中華郵政屬意品牌非Gogoro

補貼台鐵公司草案歸責不清　工會批：交通部輕易甩鍋

迎接客運回溫！虎航廣招200名客艙組員、運務員

外傳將轉任國營事業　交長王國材：沒聽說

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀