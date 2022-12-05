打造數位金融生活圈　中華郵政拓展多元支付

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另外，持續推動數位金融，111 年再次參加Fintech Taipei 2022台北金融科技展，以「L-I-F-E 金融新生活」為主軸設置「電子支付帳戶連結」、「行動郵局APP」、「ATM多國語言介面及QR Code提款」及「數位存款帳戶」4個展區，並舉辦闖關集點互動活動，展期兩天吸引逾3,000人親自體驗郵政數位金融便捷服務。
展望2023年，為響應國際ESG永續發展趨勢，中華郵政公司規 劃發行數位VISA卡，及與國際支付品牌合作，提供民眾以手機綁定郵政VISA金融卡，拓展行動支付的範疇，透過跨業跨域的全方位合作， 將各項便利友善服務融入消費者各種生活場景，實現郵政數位金融新生活。
中華郵政董事長吳宏謀今日對外表示，郵政公司目前有兩件事情需要加速推動，其一就是落實ESG，第二是加速數位轉型，符合生活型改變，包括物流、金流都需要善用數位科技，並與時俱進，在郵務上，今年落成了物流園區，將來非常重要，園區將來就是與民間業者合作，將物流的力量持續壯大，目前指標性的建設已經完成，明年後續會有資訊中心、後年的郵政處理中心、物流中心都會完成，當然還有其他的預留空地，符合彈性發展，將朝著標準化、數位化、智慧化，並與國際系統接管，縮短流程、節省成本，在運能、產能上都會增加。