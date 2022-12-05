雙J合體！林俊傑撒嬌周董 他不買單反嗆：取代費玉清嗎
林俊傑一連在12月3日、4日在桃園舉辦演唱會，繼首場請來告五人擔任嘉賓，第二場演唱會請來周杰倫（周董），「雙J」合體，引起全場尖叫，兩人的逗趣互動，周杰倫還虧起JJ「要取代小哥（費玉清）嗎？」
記者吳雨婕/綜合報導
JJ演唱歌曲《可惜沒如果》到一半時，周杰倫突然現身舞台，接著一起與JJ合唱，曲畢JJ大喊：「這麼冷的夜晚，是不是都值得了！」周杰倫透露，先前去新加坡錄《周遊記》時很受林媽媽照顧，當下眼神搜尋台下向林媽媽問好，更為林媽特別哼了句台語歌《雙人枕頭》當作林媽媽限定禮物。
JJ則是突然跟好友喊話：「有件事我實在有點在意耶，那就是這些年，你都沒有找我合唱，我們私底下不是滿常唱的嗎？」又撒嬌道：「我聽到有一首對唱歌好適合我！」這時周杰倫裝傻，唱起《千里之外》，還打趣問JJ：「那是要取代小哥嗎？」後來兩人則是合唱了歌曲《說好不哭》。
此外， JJ在演唱會上也感性跟粉絲談心，唱完《當你》時，說道：「唱到這些經典歌曲時，不免覺得時光飛快，尤其身邊好友、同學的小孩也漸漸長大了。」他表示最喜歡跟孩子們談心，尤其是談到夢想，「說到夢想，就要付諸行動去實現它，你們有夢想，我就挺你，陪你一起闖！」