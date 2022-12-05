黃承國要求成立調查小組　王鴻薇：民進黨中央不甩吳怡農

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王鴻薇今受訪表示，這是民進黨自己內部的問題，民進黨到底要不要去處理黃承國問題？吳怡農對黨中央喊話，但顯然民進黨黨中央也沒有在甩，吳作為一個參選人態度夠不夠堅定，黨現在根本不理睬其臉書呼應，難道要自己硬吞下去？
至於黃承國主動提出成立調查小組，且不會出席中常會。王鴻薇說，不曉得大家什麼看法，但吳怡農現在直接跟黨中央喊話，感覺就像是民進黨北市黨部前評委召集人趙映光跟吳怡農喊話感覺一樣，「他們都很霸氣，吳怡農看起來吞下去了，不曉得民進黨是不是也要吞下去？」
此外，王鴻薇日前公開喊話是否敢建議民進黨開除黃承國，吳怡農則回應政治不是喊爽的。王鴻薇反批，這不是很好笑嗎？吳怡農自己在臉書上兜圈子講那麼多，「我就問他，你講這麼多，到底敢不敢跟黨中央講開除黃承國，你自己要回應啊」。王強調，這不是他喊話，是吳怡農自己跟黨中央喊話，現在又不敢出聲，難道這篇臉書文發好玩的嗎？還是發心酸的？
媒體追問，趙映光說不要隨媒體起舞，是否有大哥說話、小弟閉嘴的感覺？王鴻薇指出，趙映光非常霸氣打臉吳怡農，吳怡農卻還講說過去就過去。王鴻薇質疑，這不是非常奇怪？之前不是霸氣說可處理黑道問題，結果黑道爸爸一發聲明就立刻縮回去，到底有沒有能力、魄力，解決身邊的黑道問題。