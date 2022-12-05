解封後觀光客呢？台灣這點大輸國外　旅遊業：老外全無感

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再者李奇嶽還提到，台灣目前邊境還處於「每週限制20萬人入境」，也才從12月以前的15萬人調高5萬人而已，在還沒澈底放寬限制人數前，這也將是台灣迎接國際旅客的第二大難關。
「台灣國際投放宣傳非常不足。」李奇嶽強調，以韓國、泰國等亞鄰國家為例，韓國觀光公社、泰國觀光局自從台灣開放後就大力投放廣告到台灣，韓國甚至來台參與年度最大旅展，提供各式體驗活動、代言人等；泰國觀光局則舉辦許多體驗活動讓台、泰兩國民眾交流。而台灣目前沒有很大力在做國際宣傳，「真的要加油。」
不過當前國際觀光情勢還是很不穩定，無論是大陸地區尚未正常開放，加上日本也時常「開開關關」的前例，李奇嶽無奈說：「現在就還不是一個正常的旅遊環境。」民眾也先無需放大檢視為何外國客遲遲不回流，等到國際情勢穩定下來，自然也就能看到成效。
事實上，交通部觀光局昨（4）日回應表示，旅客決定海外旅行約需2至3個月，尤其面對疫情初解封，旅客對過去幾年疫情帶來的移動和對健康的焦慮及匯率變動，決定目的地時程均較慎重，且各國開放進程不同，部分國家對入境仍有不同程度的限制，如日客返日仍有疫苗接種或PCR證明，致有市場觀望現象。
行銷方面，觀光局也表示早在疫情期間解封前除強化觀光環境整備外，提前持續以線上台灣館及各電視媒體行銷台灣，並對已解除邊境管制之主要國際市場，積極參加實體國際旅展，並邀請各國媒體以商務泡泡方式來台踩線參訪回國報導台灣旅遊資源，暨籌拍備妥多支影片持續推出，另以異業合作方式，藉由網路、交通運具、台灣美食及各種異業結合擴大行銷通路，並與國外組團社自解封後已陸續推出台灣旅遊產品，相關情形作為以國外受眾為目標，導致國內業者誤解行銷不足。對此，觀光局也承諾將擴大宣傳以及行銷通路，積極爭取讓台灣觀光重返榮景。