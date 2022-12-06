特企／電通行銷集團獲TAAA殊榮　創三度女性領袖得獎紀錄

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能夠在業界眾多優秀人才中脫穎而出、拿下此項殊榮，唐心慧特別感謝評審團的青睞，也強調未來會繼續以清晰的願景領導團隊，投資未來成長的關鍵項目，培育更多頂尖行銷傳播專家，成就電通集團轉型，更重要的是將永續議題納入企業發展藍圖，以 B2B2S（Business to Business to Society）的商業模式為宗旨，透過解決客戶生意上的挑戰，對社會環境帶來正面影響，與客戶和業界共同達成永續目標。
在唐心慧的領導下，電通集團不斷創新突破，旗下品牌電通 mb 於 2021 年在全球廣告創意最高殿堂坎城國際創意節（Cannes Lions）中，榮獲全場最大獎（Grand Prix），締造台灣廣告史上獲獎最高榮耀；集團也全力發展 Web 3，啟動 NFT 技術戰略合作，並積極推動 ESG，成立企業永續顧問服務，發揮「共好」的社會影響力，讓世界更美好。另外在行銷、人力資源和企業社會責任競賽評比中，電通集團更多次榮獲國內外大獎，樹立業界標竿。
唐心慧堅信學習的力量可以創造無與倫比的價值，她將自身經歷與觀點化為文字，出版了兩本暢銷書籍「人生，我選擇以上皆是」與「人生有所謂，絕斷無所畏」，期盼這些人生旅程的經驗分享，能夠啟發讀者自我探索，發掘內心真正的熱情，勇敢追求夢想，活出生命最精彩的樣貌，對社會有所貢獻，進而創造出正向循環，而這也正是電通所相信 Growth From Good 從善中成長的企業理念。