COVID-19今+10,244　明年起不符這2條件外籍人士確診需自費

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本土+10,209、死亡+22 疫情下降已來到低點？指揮中心表示，今日新增之10,209例本土病例，為4,723例男性、5,479例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。今日新增之22例本土病例死亡個案，為11例男性、11例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、18例具慢性病史、14例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
而在兒童重症的部分，從12月至今已累計3例MIS-C個案，目前病況好轉，個案都已出院返家。指揮中心醫療監測組副組長羅一鈞表示，目前國內兒童MIS-C個案總計共185例，整體兒童重症病例數共有279例，沒有新增兒童死亡的個案。
指揮中心也公布了疫情趨勢，上週（第48週）比前一週減少了3.2%，指揮中心指揮官王必勝表示，從趨勢圖來看，雖然這禮拜還是下降，但是下降幅度減少，也許漸漸到了這次疫情波段的低點，指揮中心還會再繼續觀察。
變異株檢出仍以BA.5為主 本土再加1例BQ.1在今日新增35例境外移入個案中，為20例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家均調查中。入境日期介於今年11月7日至12月4日。
指揮中心公布上週變異株定序結果，新增82例Omicron亞型變異株確定病例，分別為71例本土個案及11例境外移入，羅一鈞表示，不管是境外或本土，變異株仍以BA.5為主流，境外佔46%，本土佔93%。
對於國際上比較關注的BQ.1、XBB新興變異株，上週境外檢出3例BQ.1、1例XBB，BQ.1的境外來源還是以美國、英國、土耳其等歐美國家為主，XBB則是來自於新加坡。
而本土則檢出1例BQ.1，是北部70多歲的女性，沒有出國史，10月5日確診過新冠病毒，11月18日出現咳嗽症狀，就醫時醫師懷疑是重複感染，PCR確診之後送定序檢測，確認是本土BQ.1感染個案。
非本國籍不具健保者注意！ 確診相關費用明年起需自付記者會中指揮中心也宣布，自2023年1月1日起，非本國籍人士且不具健保身分者，在臺期間若確診COVID-19，其確診隔離治療費用須由確診者自付，不再由政府支應。
非本國籍人士須具有健保身分，或是在臺受聘僱（含藍領移工、白領應聘、失聯移工、境內僱用之外籍漁工等）其確診隔離治療期間相關費用才會由政府預算支應。
而凡是有中華民國國籍者，不論是否具健保身分，其確診隔離治療期間相關費用皆由政府預算支應。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56066
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