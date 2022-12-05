佩甄每日11點40分開吸 羞曝老公返台後「陽氣爆棚」
演藝圈的「醫師娘」佩甄（李佩甄）和王祚軒結婚13年，2個多月前突然開直播淚訴和老公相處時間甚少，不過她日前出席代言活動時，就表示在老公做出調整、雙方溝通後，感情有升溫，而今（5）日與夏語心一起替新節目《就醬開運吧》宣傳時，也分享老公回台後，自己陽氣變得很旺。
記者侯家瑜/台北報導
佩甄受訪時，手機鬧鐘突然於11點40分響起，她笑說自己「吸陽氣」的時間到了，原來這個習慣，是因為一次的靈異飯店經驗，她說：「當時遇到不乾淨的東西，還被鬼壓床，後來遇到一個老師，他建議我在陽光下『吸陽氣』，想一些正能量的事情。」透露一次大約5分鐘，現在已經進行將近2個月。」至於老公是否知道吸陽氣一事，佩甄笑說：「這個有需要讓他知道嗎？」不過她表示老公回來2個多月，現在陽氣很旺，「我氣色紅潤、容光煥發，有代言又有新節目。」還不忘再度誇讚老公將副卡給她刷，幸福笑容藏不住。
節目《就醬開運吧》由佩甄、夏語心主持，再搭配風水老師詹惟中、伊森、黃濤，明查暗訪為觀眾開運解惑。夏語心今天受訪時自曝，今年剛砸1500萬元，買下青埔39坪的房子，目前已經裝潢完，沒多久後就租出去，還已簽了好幾年的約，也表示自己很相信風水，所以會擺財位布局，「就放了金雞、招財樹、聚寶盆，還有存摺、跟印章都放在那裡。」《就醬開運吧》自12日起，每週一晚間11點在八大第1台播出。