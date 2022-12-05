追求環境永續！聯鋼開發獲BSI最高成熟等級之殊榮

中聯資源公司轉投資之聯鋼開發公司於日前，以「鐵砂應用於金屬鑄造業」商業模式，通過英國標準協會(BSI)「BS 8001:2017循環經濟實施原則」查證，獲得最高成熟度第4等級(Level Optimizing)證書之殊榮。
記者黃守作／高雄報導
聯鋼開發公司董事長上官世和表示，面對近年來ESG發展浪潮，推動循環經濟是企業永續發展的重要工作，而聯鋼開發主要營業項目包括，鐵粉製造加工、耐火材代工、鋼鐵相關原物料貿易、人力資源開發等業務，例如中聯資源公司生產高爐石粉製程的副產物「鐵砂」，聯鋼開發將其進行精加工及資源化推廣，且自身業務亦擴展至資源再利用範疇，並有所成。
上官世和說，聯鋼開發採取短、中、長期三個階段推動「鐵砂」用途創新加值化，短期方面先穩定鐵砂產量及精進品質，中期部分則提升製程效率與產品高值化發展，最後的長期部分是結合集團研發技術能量，開發更多可資源化應用通路。
上官世和並說，此次，「鐵砂」應用於鑄造業原料之相關資源化成果，獲得英國標準協會(BSI)高度肯定，因而榮獲BSI循環經濟最高成熟度第4等級證書之殊榮。
上官世和指出，聯鋼開發公司同步展開溫室氣體盤查及鐵砂碳足跡查證工作，期許未來能朝向降低資源耗損及環境衝擊，並減少天然資源需求，讓「循環經濟」效益達最大綜效，展現追求環境永續及善盡企業社會責任的決心。