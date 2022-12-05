為核二、三廠延役交鋒 王鴻薇籲吳怡農：先去做功課再講
北市第三選區立委補選藍綠交鋒，因應能源短缺問題，國民黨候選人王鴻薇公開喊話支持核二、三廠延役，民進黨候選人吳怡農稍早卻批，「政策跟政治不是靠喊口號」。對此，王鴻薇下午受訪反質疑，吳怡農說要跟國際接軌，然後是什麼？王鴻薇也喊話吳怡農說她講口號時，「我先請你做做功課再來講。」
記者翁子竣／台北報導
王鴻薇日前拋出第一條政見，表態支持核二、三廠延役。吳怡農今受訪則表示，政策跟政治不是喊口號，不是靠喊口號來決定政治方向。他強調，能源政策需好好檢討，社會大眾都很關心，先不針對每個人口號來回應，但樂見針對影響台灣議題好好辯論。
針對吳怡農口號說法，王鴻薇下午受訪質疑，吳怡農說要跟國際接軌，然後是什麼？現台灣跟國際一樣，面臨嚴重能源危機，她非常具體主張核二、核三延役，因應能源問題與危機，這就是跟國際接軌。
王鴻薇也反問吳怡農，「你是不是不做功課啊？美國、日本、歐洲與南韓都把核電廠延役，這是不是跟國際接軌呢」，先去做做功課再來講，請問吳怡農所謂與國際接軌，然後呢？這是不是最大而不當的口號？
至於吳怡農被爆出今年10月已與女友登記結婚。王鴻薇則表達祝福之意表示，「這部分我祝福他，他結婚是一件好事，所以我祝福。」
此外，談到台北市議員徐巧芯未來是否有機會幫忙輔選？王鴻薇說，這段時間徐巧芯雖人在國外度假，但還是很關心國內的事情，並且也給她很多協助，「我也發訊息說不好意思，影響到妳難得的假期」。她也強調，相信徐巧芯回國後，在他們一些選舉活動裡面，一定會有重要角色。