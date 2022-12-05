公園造景植樹減碳！大林蒲運動公園造景及景觀工程完工

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孫禹華說，大林發電廠也捐助經費，辦理大林蒲運動公園造景及景觀規劃設計工程，以提供大林蒲地區居民良好休憩場所，善盡企業的社會責任。
孫禹華指出，大林發電廠為增進地方居民生活品質，捐助經費進行景觀改造的大林蒲運動公園，位於高雄市小港區沿海四路及中林路交叉口處，佔地約14公頃，因緊鄰大林蒲社區，是高雄市沿海地區居民重要活動休憩及運動場所。
孫禹華並指出，捐助經費進行大林蒲運動公園景觀改造，其主要增設項目包括，1.綠帶步道及水井邊造景與綠美化、整修現有人行道，使整體性平整美觀，並增加多元化的植栽、保留原有水井、擴大綠帶面積。2.緊鄰十字路口處，進行地標造景，營造出大林蒲社區意象。3.現有壘球場增加座椅及安全網等設施。
4.設置兒童遊戲休憩區，包括增設溜滑梯、鞦韆等兒童遊憩之設備及附屬安全設施。5.設置涼亭、休憩步道及休憩廣場，包括透水性硬鋪面廣場及造景，可供社區居民多用途使用，並達到水資源涵養效果。6.公園內增加植栽喬木面積，提供社區父老納涼場所。
7.設置溜冰場及籃球場，增加公園的使用機能，並增設戶外傢俱，以供舉辦社區活動時使用。8.設置景觀燈，增添公園綠美化之意境。9.園內道路鋪設地磚；因公園內尚未開闢之道路，以透水地磚鋪設，與一般道路做區隔，除提醒駕駛人經過時降低速度外，並可營造公園之整體性。
孫禹華強調，大林發電廠秉持與地方共存共榮之精神，盼地方繼續支持電廠各項電力建設，除推動各項睦鄰工作，主動關懷弱勢族群，也為鼓勵鄉親子弟努力向學，每年都頒發獎學金及特別助學金，讓大林電廠照顧鄰近地區居民之美意可充分落實，成為地方鄉親的好厝邊。
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