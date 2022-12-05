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公園造景植樹減碳！大林蒲運動公園造景及景觀工程完工

▲台電公司大林發電廠辦理大林蒲運動公園造景及景觀規劃設計工程完工。(圖／台電公司大林發電廠提供)
▲台電公司大林發電廠辦理大林蒲運動公園造景及景觀規劃設計工程完工。(圖／台電公司大林發電廠提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣電力公司大林發電廠辦理大林蒲運動公園造景及景觀規劃設計工程業已完工，以提供大林蒲地區居民良好休憩場所，嘉惠地方，善盡企業的社會責任。

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▲台電公司大林發電廠廠長孫禹華說明辦理大林蒲運動公園造景及景觀規劃設計工程的情形。(圖／記者黃守作攝，2022.12.05)
▲台電公司大林發電廠廠長孫禹華說明辦理大林蒲運動公園造景及景觀規劃設計工程的情形。(圖／記者黃守作攝，2022.12.05)
台電公司大林發電廠廠長孫禹華表示，大林發電廠為配合政府二氧化碳減量政策，改善大高雄地區空氣品質，除認養高雄市中央公園，並配合高雄市政府養工處植樹規劃，在小港區坪松段165地號植栽喬木4200株，大林電廠廠區內植栽喬木1500株。

孫禹華說，大林發電廠也捐助經費，辦理大林蒲運動公園造景及景觀規劃設計工程，以提供大林蒲地區居民良好休憩場所，善盡企業的社會責任。

孫禹華指出，大林發電廠為增進地方居民生活品質，捐助經費進行景觀改造的大林蒲運動公園，位於高雄市小港區沿海四路及中林路交叉口處，佔地約14公頃，因緊鄰大林蒲社區，是高雄市沿海地區居民重要活動休憩及運動場所。

孫禹華並指出，捐助經費進行大林蒲運動公園景觀改造，其主要增設項目包括，1.綠帶步道及水井邊造景與綠美化、整修現有人行道，使整體性平整美觀，並增加多元化的植栽、保留原有水井、擴大綠帶面積。2.緊鄰十字路口處，進行地標造景，營造出大林蒲社區意象。3.現有壘球場增加座椅及安全網等設施。

4.設置兒童遊戲休憩區，包括增設溜滑梯、鞦韆等兒童遊憩之設備及附屬安全設施。5.設置涼亭、休憩步道及休憩廣場，包括透水性硬鋪面廣場及造景，可供社區居民多用途使用，並達到水資源涵養效果。6.公園內增加植栽喬木面積，提供社區父老納涼場所。

7.設置溜冰場及籃球場，增加公園的使用機能，並增設戶外傢俱，以供舉辦社區活動時使用。8.設置景觀燈，增添公園綠美化之意境。9.園內道路鋪設地磚；因公園內尚未開闢之道路，以透水地磚鋪設，與一般道路做區隔，除提醒駕駛人經過時降低速度外，並可營造公園之整體性。

孫禹華強調，大林發電廠秉持與地方共存共榮之精神，盼地方繼續支持電廠各項電力建設，除推動各項睦鄰工作，主動關懷弱勢族群，也為鼓勵鄉親子弟努力向學，每年都頒發獎學金及特別助學金，讓大林電廠照顧鄰近地區居民之美意可充分落實，成為地方鄉親的好厝邊。

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