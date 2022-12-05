世足／台灣運彩狂賣50億 這組對戰最狂、賣破2億

2022卡達世界盃進入16強淘汰賽，台灣運彩截至12月4日，世界盃累計銷售已達50億，其中淘汰賽法國對波蘭一役銷售2.1億、為目前投注金額最高的一場賽事。 我是廣告 請繼續往下閱讀 統計小組賽48場賽事，共有10場銷售超過一億，其中7場賽事與亞洲球隊有關，顯見國人對於亞洲球隊關注度高。韓國三場小組賽都名列前五名，分別為對戰烏拉圭1.48億、銷售最高；對戰葡萄牙1.42億、銷售第二、對戰迦納1.27億、銷售第五。目前台灣運彩「2022世界盃冠軍」投注賠率：巴西2.70倍、法國4.25倍、阿根廷5.00倍、英格蘭5.50倍仍名列前四最被看好。今晚日、韓兩支球隊先後上陣，能否持續上演亞洲奇蹟。12/5(一)晚間11點，克羅埃西亞@日本，不讓分賠率克羅埃西亞1.80倍、和局3.10倍、日本3.00倍，看好四年前黑馬有機會脫穎而出；12/6(二)凌晨3點，南韓@巴西，不讓分賠率南韓6.50倍、和局5.25倍、巴西1.15倍，南韓此役要強渡關山有相當的難度。世足／PK惡夢襲來 英格蘭能否突破心魔?世足／總算進了! Kane破門寫2大紀錄世足／非洲墳場! 英格蘭大勝晉級8強UBA／高師大碰天敵沒轍 健行科大跨8季對戰12連勝