轟無視國民黨染黑　民進黨：王鴻薇才是遮羞布

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謝子涵指出，王鴻薇這種貼人標籤的方式，就是標準抹黑，如按照王鴻薇的邏輯，國民黨有許多位曾遭管訓、涉入組織犯罪，及曾涉入殺警案的人士擔任中常委、或被黨主席朱立倫提名違地方黨部主委，王鴻薇卻視若無睹，豈不成為國民黨染黑遮羞布。
謝子涵說，朱立倫提名的國民黨部主委名單更是在去年提出時就被詬病充滿黑勢力，包括國民黨現任中常委、彰化縣黨部主委蕭景田就曾涉入殺警案；新竹市黨部主委許修睿被爆任四海幫幹部，恐嚇廠商被判刑；苗栗縣前黨部主委鍾東錦，曾經因為組織犯罪遭到管訓，鍾東錦甚至自己承認拿西瓜刀劃破別人肚皮；桃園市黨部主委邱奕勝曾捲入地方賭博電玩案。
謝子涵說，國民黨除了地方黨部主委與黑道、黑金牽扯不清外，國民黨的黨公職、民代也有黑背景，如台北市議會副議長葉林傳家族與「牛埔幫」的關係；國民黨立委羅明才與天道盟的關係密切；南投縣議會議長何勝豐、副議長潘一全也因涉暴力案，被提報為治平專案的對象，潘一全有違反《槍砲彈藥刀械管制條例》前科；雲林縣議會議長沈宗隆曾因派人毆打公務員被判刑確定。
謝子涵表示，從媒體揭露上述國民黨涉黑的黨公職名單，顯然國民黨的問題才是真的大問題。請國民黨不要無視自己的問題，只會抹黑吳怡農。民進黨立法院黨團也將提案修正《公職人員選舉罷免法》，明定「公職排黑條款」，增訂曾犯組織犯罪防制條例等5種情事，不得登記成為候選人，全面杜絕黑、金、槍、毒。