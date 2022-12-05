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民進黨擬修選罷法明定公職排黑　在野黨三黨都支持

▲九合一選舉落幕，黑道等爭議仍成為選後檢討焦點之一。為回應社會期待，民進黨立院黨團今天(5日)宣示將提出「公職人員選舉罷免法」修法，明定「公職排黑條款」。（圖／民進黨立院黨圖臉書）
▲九合一選舉落幕，黑道等爭議仍成為選後檢討焦點之一。為回應社會期待，民進黨立院黨團今天(5日)宣示將提出「公職人員選舉罷免法」修法，明定「公職排黑條款」。（圖／民進黨立院黨圖臉書）

記者呂炯昌、翁子竣／台北報導

九合一選舉民進黨慘敗，黑道等爭議仍成為選後檢討焦點之一。為回應社會期待，民進黨立院黨團今（5）日表示，擬提案修正選罷法，增訂曾犯組織犯罪防制條例等情事不得登記成為候選人，包括國民黨、民眾黨及時代力量等在野黨團都表示支持。不過，國民黨團也質疑，修法恐與現行法規鼓勵更生人再次融入社會的立法意旨相左。

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對於民進黨團要推動修選罷法，經《組織犯罪防制條例》、《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》判刑確定者不得參選。國民黨立院黨團總召曾銘宗受訪表示，國民黨團全力支持態度，但他也提到，恐會面臨對更生人不公平問題，且民進黨選在九合一大選選輸時提修法，現在才提是想要轉移焦點。

台灣民眾黨幹事長張其祿表示，黑金問題已經是系統性問題，不管從中央到地方，黑道漂白造成政治發展上的限制，往正確方向去修不是壞事，確實是可以的修法朝清廉政治方向走。

時代力量立院黨團發布聲明表示，民進黨願意回應民意，推出選罷法排黑條款，杜絕曾有「黑、金、槍、毒」前科者參選公職，時力黨團自然是樂見其成。但有鑑於民進黨從2016年全面執政至今，已有諸多政治承諾法案是過去高喊支持，但至今仍未能在立法院三讀通過，從集會遊行法、礦業法到吹哨者保護法等眾多法案，民進黨至今都還未能落實修法承諾。

時力黨團也呼籲，希望民進黨團說到做到，儘速推出修法草案，並最好在下會期就能完成修法三讀，避免又因接近選舉，影響修法期程，導致法案被拖到第十屆結束都還沒能通過。

時力也指出，現行組織犯罪防制條例第13條就已經有規定：「犯本條例之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定者，不得登記為公職人員候選人」，第14條亦有針對推薦政黨的處置機制。既然民進黨有心要進行選舉排黑，建議不用等到修法，民進黨現在既然都還全面執政，還掌握行政權，請立即清查目前組織犯罪防制條例第13條及第14條的執行情形，並確實依法落實，以利用現行法規起到即刻排黑的效果。

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