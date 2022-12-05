民進黨擬修選罷法明定公職排黑　在野黨三黨都支持

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台灣民眾黨幹事長張其祿表示，黑金問題已經是系統性問題，不管從中央到地方，黑道漂白造成政治發展上的限制，往正確方向去修不是壞事，確實是可以的修法朝清廉政治方向走。
時代力量立院黨團發布聲明表示，民進黨願意回應民意，推出選罷法排黑條款，杜絕曾有「黑、金、槍、毒」前科者參選公職，時力黨團自然是樂見其成。但有鑑於民進黨從2016年全面執政至今，已有諸多政治承諾法案是過去高喊支持，但至今仍未能在立法院三讀通過，從集會遊行法、礦業法到吹哨者保護法等眾多法案，民進黨至今都還未能落實修法承諾。
時力黨團也呼籲，希望民進黨團說到做到，儘速推出修法草案，並最好在下會期就能完成修法三讀，避免又因接近選舉，影響修法期程，導致法案被拖到第十屆結束都還沒能通過。
時力也指出，現行組織犯罪防制條例第13條就已經有規定：「犯本條例之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定者，不得登記為公職人員候選人」，第14條亦有針對推薦政黨的處置機制。既然民進黨有心要進行選舉排黑，建議不用等到修法，民進黨現在既然都還全面執政，還掌握行政權，請立即清查目前組織犯罪防制條例第13條及第14條的執行情形，並確實依法落實，以利用現行法規起到即刻排黑的效果。