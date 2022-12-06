房市／信義房屋林宜潔獲高度信任 助台北屋主售高雄屋
居住地與售屋地不同，若沒有一個信任的房仲協助，實在賣得不安心。信義房屋高雄河堤店主任林宜潔就曾接到一個委託，屋主平時住在台北，委賣的物件卻在高雄，除了難以就近照顧，平時若遇狀況也較難即時處理，林宜潔卻「比屋主更在意他的房子」，只要得空便會去看看房屋狀況並回報，不僅獲得屋主信任，也幫助屋主順利售屋。
生活消費中心/綜合報導
林宜潔說，自己喜歡把客戶當朋友相處，也會站在客戶的立場思考，因此在了解屋主平時並不在高雄時，便時不時會去幫忙巡屋，甚至遇到颱風天、下雨天，林宜潔也會協助檢查門窗是否關好、幫忙清掃落葉等，並回報屋主房屋狀況，可以說是把屋主房子當成自己的在照顧。而這份細心也讓屋主深受感動，期間雖因人情關係一度委賣給同業三個月，但最後仍選擇交給林宜潔並順利售出。
總是替屋主想在前面的林宜潔，喜歡與人相處交談，過去曾在澳洲打工、夜市擺攤，雖有著不安於現狀的靈魂，卻也不希望讓長輩擔心，因而決定踏入房仲業。林宜潔說，夜市擺攤有分淡旺季，屬於靠天吃飯的類型，但當房仲對她而言，是有努力就能有收穫，因此林宜潔也告訴自己，既然選擇當房仲，就不能怕辛苦，要讓自己享受每個服務的過程，將工作轉化為生活的動力。
也因此，入行不到四年，林宜潔就憑著自己對服務細節的堅持，以及平時與客戶累積的信任，不僅曾獲新秀獎及高雄區業績前三名，更在今年榮獲有房仲業奧斯卡之稱的「金仲獎」不動產經紀營業員楷模。
談到獲得金仲獎，林宜潔笑說，覺得自己好像念了大學四年，達到一個里程碑的感覺。並認為自己能獲得這個獎，也有賴於整個團隊的協助。因為信義房屋不僅全直營資源統一，更落實師徒制手心下上的理念，讓自己獲得許多幫助並能持續學習，一路走來吸收的養分，也讓自己的房仲之路能夠走的更穩更踏實。