收起戰狼姿態？習近平外交風格轉務實　外媒：不會變綿羊

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，《華盛頓郵報》報導指出，儘管在中國超過20個城市以及近百所高校爆發大規模反封控抗議，甚至喊出「習近平下台」等口號之後，習近平的外交活動仍然沒有停頓。
在北京市民舉行抗議後幾個小時後，習近平11月28日就到了距離抗議地點幾公里外的北京人民大會堂，為到訪的蒙古國總理呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）舉行歡迎儀式。12月1日，當警察警察在各地上門約談和搜捕曾參加「白紙運動」示威的抗議者的同時，習近平則在北京會晤了歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel），呼籲中國與歐盟和平共處。
報導指出，習近平積極展開外交的新姿態，是從疫情期間中國展示的非常具有好鬥性的「戰狼外交」風格的轉變。這一跡象表明，中國自毛澤東以來最強調意識形態的領導人，也能夠變得務實，試圖修復損壞的國際關係，改善受損的國際形象。
報導引述清華大學國際關係教授劉江永的說法，指出「世界在改變，中國在改變。如何防止戰略誤判和不必要的國際關係緊張及衝突，是中國外交現在必須考慮的事情。」不過中國官媒所謂的「習外交」基本上仍得與美國及其盟友競爭，鞏固在國內的政權合法性，減少國內動盪和國際上樹敵，是中國為了在國際舞台上以社會主義強國崛起而鋪路。
國際危機組織（International Crisis Group）中國問題資深分析師蕭嫣然（Amanda Hsiao）表示，習近平的務實轉向是為自身利益，意在加強中國謀取其長期目標的地位。中國仍視自己在與美國進行長期鬥爭，但目前緩解緊張，可能是暫時性的，以幫助北京長期與華府競爭。
在中國基本上與外部世界隔離的將近三年的疫情期間，中國官員對於針對中國的批評，包括在病毒溯源及傳播上的作用、對新疆維吾爾及其他少數民族穆斯林大規模迫害、對香港民主支持者的鎮壓、對台灣越來越具有攻擊性的軍事威脅，以及對俄羅斯入侵烏克蘭的支持等，都是以好戰性的姿態來予以回應。
報導指豬，在疫情期間，習近平只與外國領導人進行電話或視訊交談。一直到今年9月，他才第一次「冒險」出國，訪問哈薩克，並且參加在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會。今年11月上旬，習近平在北京會見到訪的德國總理蕭茲，呼籲兩國求同存異進行合作。隨後在G20峰會期間，也是反覆重複這一論調。
賓係法尼亞大學當代中國研究中心訪問研究學者馬瑞欣（Neysun Mahboubi）表示，「戰狼」外交激烈、憤怒和尖刻，但在峇里島的習近平並不是這麼一回事，這種戰狼姿態確實讓人感到中國在全球較量的舞台台上處於下風。
報導表示，無論如何，習近平在國際場合語調上的變化不太可能真正減少衝突的潛在可能，除非中國有實質上的政策變化。而中過仍堅持對熱點議題的立場，包括在台灣問題上仍堅持台灣是其領土的一部分，如果必要將以武力統一；仍堅持對幾乎整個南海宣稱擁有主權，並不斷加強在這一區域的軍事化進程。
康奈爾大學中國問題專家白潔曦（Jessica Chen Weiss）表示，習的觀點實際上是針鋒相對。「如果你介入，他們也將介入。如果你想揮拳猛擊，習也將揮拳猛擊」。