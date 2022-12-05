台灣第2例！7歲女檢出「H1N2v流感」 　病況曝光

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疾管署表示，10月18日自該名女童呼吸道檢體分離出H1N2v流感病毒，另針對呼吸道感染常見病毒如腺病毒、呼吸道融合病毒、腸病毒及鼻病毒等進行檢測，均呈陰性反應。
此外，疾管署也說，農政單位也自病例家族經營的養豬場豬隻採集檢體檢驗，結果未檢出H1N2流感病毒，針對我國出現第2例確診個案，疾管署將同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。
疾管署說明，台灣首例H1N2v新型A型流感案例於去（2021）年4月檢出，為一名住中部5歲女童，家中亦從事禽畜養殖業，經調查兩家養殖場位置、飼料及豬隻來源、飼養家畜所送屠宰場、運送車輛行走路線及病毒基因等皆不相同，研判兩案無關聯性。
疾管署解釋，H1N2v為存在於豬隻的低病原性流感病毒，偶有人類感染報告案例，且多為輕症，全球自2011年迄今累計至少45例H1N2v流感確診病例，以美洲地區41例為多，病例多具豬隻接觸史或暴露於受汙染環境，尚無透過食用肉品感染案例，本次由病患所分離的病毒基因序列，與本土過去於豬隻分離之H1N2病毒株較為接近，但不相同，對克流感及瑞樂沙等抗病毒藥物敏感。
疾管署提醒，防範新型A型流感，民眾應遵守「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。