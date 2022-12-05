過年前爽領1萬？周玉蔻爆「有10倍券」　2小時後真相逆轉

台灣第2例！7歲女檢出「H1N2v流感」 　病況曝光

▲疾管署今（5）日表示，10月接獲醫院通報，一名中部7歲女童流感輕症病患呼吸道檢體分離出無法次分型的A型流感病毒，進一步檢驗並進行基因定序為H1N2v流感病毒。（圖／NOWnews資料照片）
▲疾管署今（5）日表示，10月接獲醫院通報，一名中部7歲女童流感輕症病患呼吸道檢體分離出無法次分型的A型流感病毒，進一步檢驗並進行基因定序為H1N2v流感病毒。（圖／NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

疾管署今（5）日表示，10月接獲醫院通報，一名中部7歲女童流感輕症病患呼吸道檢體分離出無法次分型的A型流感病毒，進一步檢驗並進行基因定序為H1N2v流感病毒，個案密切接觸者6名，其中2人有類流感症狀，經檢驗均未發現H1N2v流感病毒感染，經邀集農政單位及相關醫學專家召開會議討論，研判應屬散發個案，與國際過去案例類似，無證據顯示有人傳人現象。

我是廣告 請繼續往下閱讀
疾管署指出，本案為台灣第二例H1N2v流感病毒案例，個案近期無出國旅遊史，家中從事禽畜養殖業，9月24日出現發燒、肌肉痠痛、食慾下降、咳嗽及流鼻水等症狀，9月26日因高燒就醫，新冠快篩陰性、流感快篩A型陽性，經醫師評估無需住院，開立流感抗病毒藥劑後返家，目前已康復。

疾管署表示，10月18日自該名女童呼吸道檢體分離出H1N2v流感病毒，另針對呼吸道感染常見病毒如腺病毒、呼吸道融合病毒、腸病毒及鼻病毒等進行檢測，均呈陰性反應。

此外，疾管署也說，農政單位也自病例家族經營的養豬場豬隻採集檢體檢驗，結果未檢出H1N2流感病毒，針對我國出現第2例確診個案，疾管署將同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。

疾管署說明，台灣首例H1N2v新型A型流感案例於去（2021）年4月檢出，為一名住中部5歲女童，家中亦從事禽畜養殖業，經調查兩家養殖場位置、飼料及豬隻來源、飼養家畜所送屠宰場、運送車輛行走路線及病毒基因等皆不相同，研判兩案無關聯性。

疾管署解釋，H1N2v為存在於豬隻的低病原性流感病毒，偶有人類感染報告案例，且多為輕症，全球自2011年迄今累計至少45例H1N2v流感確診病例，以美洲地區41例為多，病例多具豬隻接觸史或暴露於受汙染環境，尚無透過食用肉品感染案例，本次由病患所分離的病毒基因序列，與本土過去於豬隻分離之H1N2病毒株較為接近，但不相同，對克流感及瑞樂沙等抗病毒藥物敏感。

疾管署提醒，防範新型A型流感，民眾應遵守「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。

接任國衛院第七任院長　司徒惠康朝5大領域努力精進

聯亞生技：UB-612臨床三期試驗達標　將向英、澳申請許可

德翔號「擱淺漏油」汙染海域　漁業署：應負損害賠償責任

班班吃石斑可改「好食材」？陳吉仲：修改辦法名稱很容易

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀